Ahşap oyuncak sanatı bu atölyede yaşatılıyor
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Ahşap oyuncak sanatı bu atölyede yaşatılıyor

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Kültür Sanat

Ahşap oyuncak sanatı bu atölyede yaşatılıyor Kahramanmaraş'ta 25 kursiyer hem meslek öğreniyor, hem de birbirinden farklı oyuncaklar tasarlayıp satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor Kahramanmaraş ahşap oyuncak atölyesinde eğitim gören 25 kursiyer hem meslek öğreniyor, hem de birbirinden...

Ahşap oyuncak sanatı bu atölyede yaşatılıyor

Kahramanmaraş'ta 25 kursiyer hem meslek öğreniyor, hem de birbirinden farklı oyuncaklar tasarlayıp satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş ahşap oyuncak atölyesinde eğitim gören 25 kursiyer hem meslek öğreniyor, hem de birbirinden farklı oyuncaklar tasarlayıp satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamda, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Ahşap Oyuncak Atölyesi, toplamda 3 eğitmen ve 25 kursiyerle eğitim dönemini sürdürüyor.

Alanlarında uzman kişiler tarafından kursiyerlere verilen eğitimler arasında Ahşap Oyuncak, Ahşap Boyama, Ahşap Hediyelik Eşya ve Ahşap Oyma yer alıyor. Eğitimler, dersin özelliklerine göre 3 ila 5 ay arasında devam ediyor.

Düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifika almaya hak kazanacağı ve alacakları sertifikalarla mesleki yeterliliklerini artırmak için ustalık belgesine de başvurabilecekleri belirtildi.

"Çocuklarımız için sağlıklı oyuncaklar üretiyoruz"

Ahşap Oyuncak Atölyesi eğitmenlerinden Cemil Durdi, "Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu Ahşap Oyuncak Atölyesi'nde eğitmenlik yapıyorum. Çocuklarımızın daha sağlıklı olan ahşaptan yapılmış oyuncaklarla oynamasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. O yüzden burada ahşaptan oyuncak üretiyoruz. Ayrıca bu mesleği Kahramanmaraş'ta daha yaygın hale getirmek için uğraşıyoruz. Burada eğitim alan arkadaşlarımızın kendilerini daha da geliştirerek hem bu mesleği devam ettireceği hem de maddi kazanç elde edebileceklerine inanıyorum. Temennimiz Kahramanmaraş'ta ahşap oyuncak işiyle uğraşan kişi sayısının artırmak. Ahşaptan oyuncak üretirken elimizdeki en ufak parçaları dahi değerlendirmeye çalışıyoruz. Elimizdeki hiçbir malzemeyi zayi etmeden ahşaptan oyuncak üretmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Meslek sahibi olacağız"

Ahşap Oyuncak Atölyesi kursiyerlerinden Cemile Yıldız ise, "3 aydır Büyükşehir Belediyemizin başlatmış olduğu ahşap oyuncak atölyesinde eğitim alıyorum. İnşallah burada aldığım eğitimler sayesinde kendimi daha da geliştirerek bu işi ticaret haline dönüştürmeyi hedefliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e bizlere böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ederim" dedi.

Ahşap oyuncakları tasarlayıp ihracat yapmayı düşündüğünü söyleyen kursiyer Rümeysa Kandeğer ise, "Kuyumculuk ve takı tasarımı bölümü okudum. Kendi el becerilerime ve yeteneklerime güveniyorum. Büyükşehir Belediyemizin böyle bir kurs açtığını duyunca hemen başvurmak istedim. Burada aldığım eğitimler sayesinde kendimi daha da geliştirmek istiyorum. İnşallah ileride kendi yaptığım ürünlerin satışını yapmak istiyorum. Kendimi ahşap oyuncak alanında geliştirip bunların ihracatını yapmayı hedefliyorum. Bizim gibi girişimci kadınları böyle bir imkanı sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ahşap oyuncak sanatı bu atölyede yaşatılıyor
Ahşap oyuncak sanatı bu atölyede yaşatılıyor
Ahşap oyuncak sanatı bu atölyede yaşatılıyor
Ahşap oyuncak sanatı bu atölyede yaşatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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