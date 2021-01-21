Ahşap evin bodrumunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde 2 katlı ahşap bir evin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saat süren müdahale sonucu söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Şehitler Mahallesi'nde Harun Yılmaz'a ait 2 katlı evin bodrum katında çıktı. Yoğun dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hisarcık Belediye İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bodrumda bulunan odun ve kömürler yanarken, alevlerin sıçradığı binanın üst katında bulunan mutfak ve salondaki eşyalar da büyük zarar gördü. Yangın söndürme çalışmalarında yoğun dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine ayran dağıtıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı