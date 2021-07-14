Ahmet Yurt Dede kimdir? Ahmet Yurt Dede kaç yaşındaydı, nereli? Ahmet Yurt Dede neden öldü?
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Ahmet Yurt Dede kimdir? Ahmet Yurt Dede kaç yaşındaydı, nereli? Ahmet Yurt Dede neden öldü?

Ahmet Yurt Dede kimdir? Ahmet Yurt Dede kaç yaşındaydı, nereli? Ahmet Yurt Dede neden öldü?
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Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde "Eşrefoğlu" parçasını seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede vefat etti. Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde "Eşrefoğlu" parçasını seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede'nin hayatı merak edildi. Peki, Ahmet Yurt Dede kimdir? Ahmet Yurt Dede kaç yaşındaydı, nereli? Ahmet Yurt Dede neden öldü? Ahmet Yurt Dede hayatı ve biyografisi nedir?

Halk müziğindeki ustalığı ile günümüz sanatçıları tarafından da örnek alınmıştır. Halk Ozanı Ahmet Yurt, Türk halkı tarafından benimsendi ve milyonların zihninde " Dede " lakabıyla yer etti. Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde "Eşrefoğlu" parçasını seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede vefat etti. Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde "Eşrefoğlu" parçasını seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede'nin hayatı merak edildi. Peki, Ahmet Yurt Dede kimdir? Ahmet Yurt Dede kaç yaşındaydı, nereli? Ahmet Yurt Dede neden öldü? Ahmet Yurt Dede hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AHMET YURT DEDE KİMDİR?

Hozatlı Ahmet Yurt Dede'nin eşi Fethiye Yurt da 2 hafta önce yaşamını yitirmişti.

Hozatlı Ahmet Yurt Dede, 1934 yılında Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nin Güneykonak (Eski ismi Çakperi) köyünde dünyaya gözlerini açtı. Dersimli olan usta sanatçı hayatı boyunca toprağı olduğu Dersim halkı da dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına türkülerini duyurdu.

Halk müziğindeki ustalığı ile günümüz sanatçıları tarafından da örnek alınmıştır. Halk Ozanı Ahmet Yurt, Türk halkı tarafından benimsendi ve milyonların zihninde " Dede " lakabıyla yer etti.

Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde "Eşrefoğlu" parçasını seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede geniş kitlelerce tanınmıştı.

AHMET YURT NEDEN VEFAT ETTİ?

87 yaşında hayata veda eden Ahmet Yurt Dede'nin ölüm sebebi olarak doğal sebepler gösterildi.

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Ahmet Yurt Dede kimdir? Ahmet Yurt Dede kaç yaşındaydı, nereli? Ahmet Yurt Dede neden öldü? - Haberler
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