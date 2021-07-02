Ahmet Yesevi Üniversitesi Türtep Mezunu Diplomasını Aldı

Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP (Türkiye Türkçesi ile Eğitim Programları) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans mezunu olan Adnan Kara'ya diploması Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından verildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi TÜRTEP (Türkiye Türkçesi ile Eğitim Programları) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans mezunu olan Adnan Kara'ya diploması Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından verildi.

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, mezun olan her TÜRTEP öğrencisi gibi üniversite ile olan bağlarının devam ettirilmesi temennisinde bulundu ve başarı dileklerini ileterek teşekkür etti.

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Kaynak: Habermetre