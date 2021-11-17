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Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü, Abay Üniversitesi Rektörünü Ziyaret Etti

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Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü, Abay Üniversitesi Rektörünü Ziyaret Etti

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Rektörü Dr. Darkhan Bilyalov'u ziyaret ederek Enstitümüzün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi Rektörü Dr. Darkhan Bilyalov'u ziyaret ederek Enstitümüzün çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görüşmede ikili iş birliği hususları değerlendirildi.

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