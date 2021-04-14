Ahmet Yelis kimdir? Ahmet Yelis kaç yaşında, nereli? Ahmet Yelis hayatı ve biyografisi!

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AHMET YELİS KİMDİR?

DOĞUM YERİM, İKAMETGAHIM VE MEDENİ HALİM

1960 yılında İstanbul Kasımpaşa'da doğdum. Aslen Kastamonu ili Bozkurt ilçesindenim. 1965 yılından bu yana İstanbul Üsküdar'da ikamet ekmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. Ahmet Kürşat ve Ülkü Hüma isimlerinde bir çiçek bir de böceğim var.

EĞİTİM SÜRECİ·M

İlk ve Orta tahsilimi Üsküdar'da, lise tahsilimi Beyoğlu Ticaret Lisesi'nde ve üniversal tahsilimi Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladım.

MESLEKİ YAŞANTIM VE STK İLİŞKİLERİM

Meslek hayatıma Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak devam etmekteyim. Server Group firmalarında ticari faaliyetimi sürdürmekteyim. Mesleki, ekonomi ve siyasi alanlarda yazılarım bulunmaktadır.

Birlik Vakfı Meslekte Birlik Gurubu, Topkapı Sarayı Derneği, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Turing, İYMMO, İlişider gibi Mesleki ve Yöresel birçok dernekte yöneticilik, denetçilik ve üyeliklerim bulunmaktadır.

SİYASİ ÖZGEÇMİŞİM.

Siyasi mücadele hayatıma lise yıllarımda Ülkü Ocaklarında başladım. Öğrencilik yıllarımda, Türkiye tarihinin en çalkantılı dönemlerinde "ülkücü" mücadele içerisinde yer aldım.

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun Başkanlığını yaptığı, Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın 1991 yılında İstanbul şubesini bir grup arkadaşımızla kurduk.

SOGEV olarak, Ülkücü öğrencilerin yetişmelerine ve eğitim çalışmalarına katkılarda bulunduk. 12 Eylül darbesiyle mağdur olan arkadaşlarımıza yardımcı olmaya gayret ettik.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ ÖZGEÇMİŞİM

Rahmetli Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Milli Mutabakat çağrısı yapan kadro içerisinde yer alarak Büyük Birlik Partisinin kuruluş faaliyetlerinde yer aldım. Büyük Birlik Partimizin İSTANBUL kurucu il bölge Başkanlığı, Üsküdar İlçe Başkanlığı, 1997-2000 yılları arasında İSTANBUL İl Başkanlığı görevlerini ifa ettim.

2000 yılından bu yana Merkez Karar ve Yürütme Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu ve Başkanlık Divanında görev aldım.

SİYASİ ADAYLIK SÜREÇLERİM

2014 yerel seçimlerinde BBP İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN adayı oldum.

2015 yılında yapılan genel seçimlerdeKastamonu 1. Sıra Milletvekili adayı oldum.

Cumhur ittifakında 2018 yılı 27. Dönem Ak Parti Bursa 2. Bölgeden Milletvekili adayı oldum.

PARTİMİZDEKİ MEVCUT GÖREVİM

Büyük Birlik Partisi Seçim İşlerinden ve Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevimi sürdürmekteyim.

Nizam-ı Alem davamızın ihya ve inşası, Milletimizin refahı ve Devletimizin bekası için değerlerimize hizmet etme gayreti içerisindeyim.

Büyük Birlik Partimizin; milletimizin gür sesi ve siyasi tercihi olacağına inancım sonsuzdur.

Saygı ve Selamlarımla.

Ahmet YELİS

Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi

BBP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI