Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'ne Kütüphane Kuruldu
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Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'ne Kütüphane Kuruldu

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Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'ne Kütüphane Kuruldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) okul kütüphanesi açıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) okul kütüphanesi açıldı.

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Şube Müdürü Süleyman Akay'ın da katılımı ile Kütüphane haftası içerisinde okul kütüphanesi açılışı gerçekleştirildi.

Okul kütüphanesi açılışı sonrası okul içerisindeki sınıfları dolaşan Kaymakam Kanyılmaz daha sonra okul müdürü M. Kemal Pişkiner tarafından kütüphane ve okul hakkında bilgiler aktarıldı.

Bu arada okul kütüphanesi için Kaymakam Kanyılmaz kitap hediye etti. - KÜTAHYA

Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'ne Kütüphane Kuruldu
Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'ne Kütüphane Kuruldu
Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'ne Kütüphane Kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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