Ahmet Türkiye'ye dönüyor!

10.09.2019 09:01

Newyork Fashion Week'te büyük beğeni toplayan YEN koleksiyonu yaratıcısı, kendi ismine ait patentli özel dokuma tekniği ile dünyanın ilgisini üzerine toplayan ve Sıfır Atık projesinde yaptığı geri dönüşüm dokumalarıyla çevreye dikkat için dokuyan sanatçı Fırat Neziroğlu'nun İNSAN koleksiyonun yeni üyesi AHMET adlı dokuması, yaptığı dünya turundan sonra son duraği New York'tan Contemporary İstanbul'da sergilenmek üzere Türkiye'ye dönüyor.

Ahmet, New York'ta pop-up şeklinde kısa süreli farklı galerilerde sanat severler ile buluştu ve içlerine dünyaca ünlü MOMA (Museum of Modern Art) ve ünlü mimar Renzo Piano'nun ses getiren projelerinden biri olup 2015 yılında kullanıma açılan New Whitney Museum gibi New York'un en ünlü müzelerine tanıtıldı ve Meksika'nın en büyük ve en bilinen müzesi Casa Lam'da alıcıya çıktı. Ayrıca Ethan Cohen gibi sahipleri Türk olan C24 ve Miami Design District'teki dünyaca ünlü galerilere de tanıtıldı. Fırat Neziroğlu' nun eserlerini Amerika'daki müze ve galerilere yerleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

AHMET,SANATÇININ İNSAN SERİSİNİNMASKÜLEN TARAFINI TEMSİL EDİYOR.

Fırat Neziroğlu tarafından dokunan ve daha önce Anna Laudel Galeri'de sergilenen İNSAN serisinin ilk dokuması OLGA'dan sonra hayata geçirdiği en yeni dokuma AHMET; temelde içimizde yatan maskülen tarafı gün yüzüne çıkarıyor. Bu eşsiz dokuma, dünyada pek çok galeride görücüye çıktıktan sonra, İstanbul Havalimanın'da çok özel bir ekip tarafından karşılandı ve Contemporary İstanbul'daAnna Laudel standında sergilenecek.

