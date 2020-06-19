Ahmet Tatlı kimdir? Ahmet Tatlı nereli, kaç yaşında? Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in ilk eşinden dünyaya gelen Ahmet Tatlı hayatı merak edilenler arasında yer alıyor. Sanatçı Ceylan ile olan evliliği ile de bir dönem gündemde olan Ahmet Tatlı yaşı kaç?

Ahmet Tatlıses olarak da bilinen, İmparator İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu, 2008 yılında Tülay Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Anne Adalet Durak'ın Ahmet Tatlı dışında, Gülden ve Gülşen adında da iki kızı bulunuyor. Ahmet Tatlıses kimdir? İşte detaylar...

AHMET TATLI KİMDİR?

İbrahim Tatlıses'in henüz meşhur olmadığı dönemde Urfa'da evlendiği ilk eşi Adalet Tatlıses'den olan üç çocuğundan biri Ahmet Tatlı'dır. Yanı sıra Gülşen ve Gülden adında da kızları vardır. Ayrıca şarkıları ile adından söz ettiren İdo'nun da ağabeyidir. Eski eş Adalet Tatlıses ve çocukları Urfa'da yaşamlarını sürdürüyor. Ancak Ahmet Tatlı, kendi iş yerini açarak yaşamını farklı şekilde sürdürüyor.

Ahmet Tatlı, 2000 - 2002 yılları arasında türkücü Ceylan ile evli kaldı. Tatlı'nın ilk evliliğinden ise Mert adından bir oğlu bulunuyor. Tatlıses'ın büyük oğlu bir dönem babasının korumalığını da üstlenmiştir. Tatlı, 2008 yılında Tülay Koçak ile dünyaevine girmişti.