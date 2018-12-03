Ahmet Sözen İl Genel Meclis Üyeliği Başvurusunu Yaptı

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Genel Meclis Üyeliği için aday adaylık başvurusunu yaptı.

2019 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den il genel meclisi için resmi başvurular bugün son buldu. İl Genel Meclis üyeliği için son aday adaylık başvurusunu İl Genel Meclis Bakanı Ahmet Sözen gerçekleştirdi. Başvuru sonrası konuşan Sözen, "Halka hizmet hakka hizmet diyerek, halkıma hizmet için tekrar buradayız. İl Genel Meclis üyesi aday adayı arkadaşlara başarılar dilerim" dedi. - KARABÜK