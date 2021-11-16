Ahmet Sonuç 'Jahrein' kimdir? Twitch yayıncısı Jahrein Fatih Altaylı ile Teke Tek'te! Jahrein kaç yaşında, nereli, milletvekili adayı mı olacak?

Ahmet Sonuç kimdir? Jahrein kimdir? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin sevilen ve başarılı yayıncılarından olan Ahmet Sonuç, sosyal platformlarda Jahrein adını kullanmaktadır. Popüler yayınca Ahmet Sonuç kimdir? Jahrein Twitch hesabı nedir? Jahrein kaç yaşında, nereli, milletvekili adayı mı olacak?

JAHREIN'İN GERÇEK ADI NEDİR?

Twitch Türkiye'nin öne çıkan isimlerinden olan Jahrein'in gerçek adı Ahmet Sonuç.

JAHREİN KİMDİR?

Ahmet Sonuç ya da bilinen adıyla Jahrein (d. 29 Kasım 1988, İstanbul) Türk internet ünlüsüdür. İnternet kariyerine YouTube ile başladı ve daha sonra Twitch'te yayın yapmaya başladı. Genellikle sohbet ve oyun alanında içerik üretmekte, internet fenomenleri ve siyasi figürlerle röportaj yapmaktadır.

Gerçek adı Ahmet Sonuç olan Jahrein mahlaslı yayıncı popüler video uygulamalarında yaptığı yayınlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Jahrein, Twitch adlı yayın uygulamasında kısa sürede binlerce aboneye ulaşmıştı.

Başarılı YouTuber ve Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç (Jahrein) 1988 İstanbul doğumludur. Eğitim hayatını Almanya'da tamamlandıktan sonra, Polonya'ya yerleşmiş ve bir süre burada yaşamıştır. İlk olarak sosyal medyaya YouTube yayıncılığıyla başlayan Jahrein, ardından Twitch'e yönelerek Türkiye'nin en popüler yayıncılarından biri haline geldi. Evlendikten sonra Antalya'ya yerleşen Jahrein, eşiyle beraber yayın hayatına Türkiye'den devam ediyor. Başarılı yayıncı son zamanlarda Spotify üzerinden Reddit ve Zone gibi platformlarda Podcast yayınları da yapıyor.

2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödüllerinde en iyi yayıncı ödülünü kazandı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşti. 5 Ekim 2019'da Selin Sonuç ile evlendi.

Nisan 2021 tarihli bir Twitch yayınında, bir sonraki Türkiye genel seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olacağını açıkladı.

JAHREİN'İN HAYVAN SEVGİSİ

Ayrıca hayvanseverliği ile de tanılan Jahrein, evinde 2 köpek besliyor. Ünlü yayıncı sık sık barınaklara giderek hayvanlara yaptığı yardımlarla biliniyor. Eşi Selin Sonuç ile beraber "Alfred" ve "Mira" adını verdikleri dostlarıyla beraber yaşamlarına Antalya'da devam ediyorlar. Bilindiği üzere Jahrein, kadim dostu 'Alfred'i Polonya'dan bir barınaktan sahip edinmişti. Ünlü yayıncının eşi Selin Sonuç da "Mira"yı bir barınaktan sahip edindi.

JAHREİN AHMET SONUÇ'UN KAÇ ABONESİ VAR?

Şubat 2021 itibariyle Ahmet Sonuç'un, Twitter hesabında 343 binden fazla ve Instagram hesabında 390 binden fazla takipçisi bulunuyor. Başarılı yayıncının Youtube kanalında ise490 bin abonesi bulunuyor.

Yayın hayatını sürdüren başarılı isim Ahmet Sonuç'un Twitch kanalında ise 1,5 Milyon takipçisi var.

JAHREIN TWITCH HESABI NEDİR?

Jahrein'in Twitch hesabına ulaşmak için buraya tıklayınız.

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