Ahmet Şık kimdir? Fox Çalar Saat konuğu Ahmet Şık kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi

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AHMET ŞIK KİMDİR?

Ahmet Şık (1970, Adana), Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi İstanbul milletvekili seçilmiş olup, 4 Mayıs 2020'de partisinden istifa ettiğini açıklamıştır.

Ahmet Şık doğum tarihi : 1970

Ahmet Şık kaç yaşında : 51 yaşında

Ahmet Şık nereli : Adana

Ahmet Şık mesleği ne : Gazeteci, yazar ve siyasetçi

BİYOGRAFİSİ

1970 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Mesleğe üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ilâ 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı.

2005 yılında Radikal gazetesinde çalışırken Doğan Grubu'na alacak davası açtığı için işten çıkartıldı. Sonrasında çalışmaya başladığı Aktüel dergisinden de açtığı dava gerekçe gösterilerek işine son verildi.

Hrant Dink suikastı sonrasında Nokta dergisinde yayımlanan "Asker İç Güvenlikten Elini Çekmeli" başlıklı röportaj ve Hayata Dönüş Operasyonu'nun yıldönümünde Bayrampaşa Cezaevi'nin kadın koğuşundan sağ kurtulan Münevver Köz ile yapılan "Bayrampaşa'da O gün" başlıklı söyleşi nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden yargılandı ve beraat etti. 8 Mart 2007'de medyanın askerler tarafından fişlendiğinin iddia edildiği "Askerin medya notları!" başlıklı habere imza attı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki bir konuşmasında "Ben aşırı laik veya kökten Kemalist değilim" diyen Şık, bir yazısında da liberal olmadığını, ancak sosyalist olduğunu belirtmiştir.

Şık, 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisinden milletvekili adayı oldu ve İstanbul milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 4 Mayıs 2020 günü partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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