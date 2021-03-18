Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Ahmet Selçuk İlkan hayatı ve biyografisi! Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, nereli?
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Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Ahmet Selçuk İlkan hayatı ve biyografisi! Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, nereli?

18.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:11
Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Ahmet Selçuk İlkan hayatı ve biyografisi! Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, nereli?

Başarılı sanatçı Ahmet Selçuk İlkan müzik performansı ile beğeni topluyor. Vatandaşların merak konusu ola Ahmet Selçuk İlkan hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte Ahmet Selçuk İlkan hakkında merak edilenler. Ahmet Selçuk İlkan hayatı ve biyografisi. Ahmet Selçuk İlkan kimdir?

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Ahmet Selçuk İlkan başarılı sanatçılığı yanında hakkında detaylarla da merak ediliyor. İşte Ahmet Selçuk İlkan hakkında merak edilen Ahmet Selçuk İlkan kimdir, Ahmet Selçuk İlkan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Ekim 1955

Kaç yaşında: 65 yıl yaşında

Nereli: Adana,

İlk şiirlerini yazmaya başladığı yıllarda lise eğitiminin ardından 1973'te Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başlayan İlkan, 1975 yılında Hayat dergisi'nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında 'Hatırlar mısın?' isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazandı.

1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakarak Türkiye'ye dönerek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne giren sanatçı, 1978'de profesyonel şarkı sözü yazarlığına başladı. 1980'de üniversiteden mezun olan Ahmet Selçuk İlkan'ın 1000'den fazla eseri bulunmaktadır.

Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlayan sanatçı, bugüne kadar altı kitap, on şiir albümü yayınlamış, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. 5 tane sinema filminde rol almıştır.

Albümleri

• Mum Işığında (Ayten), 1982

• Şiir Gözlüm (Fahriye Abla), 1984

• Bak Bir Erkek Ağlıyor, 1986

• Bir Beyaz Karanfil, 1988

• O Adam Benim, 1990

• Seni Arıyorum (Allah Kahretsin), 1992

• Şairler Ağlamaz, 1997

• Ayrılıkların Şairi (Sen Vurdun da Ben Ölmedim mi), 2000

• Yakılacak Adam, 2002

• Unutmaktan Geliyorum (Senin Adın Yalan Olsun), 2005

• Seni O Kadar Çok Sevdim Ki (Kanatsa Da İçimi), 2011

• Söz, 2013

• Unutulmayan Şarkılar 40 Ses 40 Nefes, 2016

• Unutulmayan Şarkılar 41 Ses 41 Nefes, 2019

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