Ahmet Rasim Küçükusta kimdir? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kaç yaşında, nereli?

İstanbul Erkek Lisesi'ni ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1984'de göğüs hastalıkları uzmanı, 1986'da doçent, 1996'da profesör oldu. 2008 tarihinde emekli olarak üniversiteden ayrılmış olup özel muayenehanesinde çalışmakta ve serbest yazarlık yapmaktadır. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta hayatı ve biyografisi nedir? Ahmet Rasim Küçükusta kitapları nelerdir?

İstanbul Erkek Lisesi'ni ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1984'de göğüs hastalıkları uzmanı, 1986'da doçent, 1996'da profesör oldu. 2008 tarihinde emekli olarak üniversiteden ayrılmış olup özel muayenehanesinde çalışmakta ve serbest yazarlık yapmaktadır. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta hayatı ve biyografisi nedir? Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kitapları nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta 1955'te Kayseri'de doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'ni (1973) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni (1979) bitirdi. 1984'te göğüs hastalıkları uzmanı, 1986'da doçent, 1996'da ise profesör oldu. 2008'de üniversiteden emekli olan Küçükusta, muayenehanesinde hekimliğe devam ediyor. Babası Turhan Nesimî Bey ve annesi Fevziye Hanım'dır. İlkokul 4. sınıfı bitirene kadar Kayseri'de Salih Avgun Paşa İlkokulu'nda okuduktan sonra İstanbul'a taşındıkları için beşinci sınıfı İstanbul Koca Ragıp Paşa İlkokulu'nda bitirdi. Hazırlık sınıfını Alman Lisesi'nde okudu. İstanbul Erkek Lisesini 1973 yılında tamamladı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA ÖZEL HAYATI

Ahmet Rasim Küçükusta 1981 yılında Feryal Hanım ile evlendi; oğlu Umut 1982, kızı Bestegül 1991 doğumludur.

Almanca ve İngilizce bilir.

2008 tarihinde emekli olarak üniversiteden ayrılmış olup özel muayenehanesinde çalışmakta ve serbest yazarlık yapmaktadır.

Yazıları birçok günlük gazete ve internet sitesinde yayınlanmaktadır.

KİTAPLARI

2015 - Büyük Kolesterol Yalanları

2013 - Hasta Etmeyin Adamı!

2011 - Kansere Çözüm Var! (çok yazarlı)

2011 - Kalbime Koy Başını Doktor!

2011 - Bir İki Üç Tıp

2010 - Bu İşte Bir Domuzluk Var

2009 - Grip/Domuz Gribi: Bilmeniz Gereken Her Şey

2009 - Adamın Biri Doktora Gitmiş… Gidiş O Gidiş!

2008 - Biri Bizi Hasta Ediyor

2006 - Modern Zaman Hastalıkları