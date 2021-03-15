Ahmet Kural kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Ahmet Kural kimdir?

TRT1' de "Bir Zamanlar Kıbrıs adında" yeni bir dizi başlıyor. Yüzler yeni başlayacak diziye çevrildi. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler paylaşıyor. Dizinin başrolünde yer alan Ahmet Kural kimdir? Detaylı bilgiler haberimizde!

TRT1' de "Bir Zamanlar Kıbrıs adında" yeni bir dizi başlıyor. Yüzler yeni başlayacak diziye çevrildi. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler paylaşıyor. Dizinin başrolünde yer alan Ahmet Kural kimdir? Detaylı bilgiler haberimizde!

AHMET KURAL KİMDİR?

10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi .Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural'ın çocukluğu, Kütahya, Denizli, Silopi, Karaman ve Nevşehir'de geçti.[1] Kural lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.[2]

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dâhil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı.[2][3] Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.[2]

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır.[2][3] Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.

4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.

Yıl -Dizinin veya Filmin Adı -Oynadığı Rol

2021- Bir Zamanlar Kıbrıs- Kemal Dereli

2020 Baba Parası Taksici- Selim

2018 Ailecek Şaşkınız -Ferhat

2017 Çalgı Çengi İkimiz- Gürkan

2016 Hayatımın Aşkı Konuk Oyuncu (1. Bölüm)

2015 Düğün Dernek 2: Sünnet -Tüpçü Fikret

2014 Oflu Hoca'nın Şifresi Spor Bakanı- Ismail Yaman

Bakanı- Ismail Yaman 2014-2015 Kardeş Payı -Metin Özdemir

2013 Düğün Dernek- Tüpçü Fikret

2012-2013 İşler Güçler -Ahmet Kural (Kendisi)

2012 Behzat Ç. Çalgıcı Gürkan (60. Bölümde konuk oyuncu)

2011 Üsküdar'a Giderken- Kasap Hasip

2010-2011 Elde Var Hayat -Metin

2010 Memleket Meselesi- Mustafa

2010 Çalgı Çengi- Gürkan

2009 Ramazan Güzeldir Mafya (21. Bölümde konuk oyuncu)

2009 Bir Bulut Olsam -Harun Öğretmen

2009 Kahramanlar -Serkan

2008 Gazi Fırat -Kalender

2008 Güneşin Oğlu -Ahmet

2007 Evimin Erkeği -Kapıcı Reco

2007 Fikrimin İnce Gülü -Savaş

Kısa Filmler

Sitem (with Janset/2012)

Fenamen

Baba Adam

Yekpare

Ah Şu Kızlar 3

Çaput (2013)

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisinin Konusu

1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikâyesi ile iç içe geçer.

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs", kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını TRT 1 ekranlarından seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.