Ahmet Kural'ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!

Sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural pazartesi günü, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 'şüpheli' sıfatıyla savcıya ifade vermişti. Ahmet Kural'ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Daha önce dokuz aylık birlikteliklerini Okan Can Yantır nedeniyle bitirdiğini söyleyen Ahmet Kural, daha sonra Sıla'nın barışmak istediğini ve bunun üzerine kendisini affettiğini anlattı.

KAVGANIN NEDENİ: OKAN CAN YANTIR

Ahmet Kural, olay günü Sıla ile birlikte ailesinin yanından döndüklerini ve alkol aldıklarını belirterek, Sıla ile Okan Can Yantır arasındaki ilişkiden dolayı kavganın çıktığını söyledi.

Okan Can Yantır

"BEN DE BELİMİ ÇARPTIM"

Ahmet Kural, Sıla ile yaşadıkları kavga sırasında kendisinin de yaralandığını iddia ederek, kavgayı şöyle anlattı: "Sıla ile benim ilişkim bittikten sonra Sıla'nın, Okan Can Yantır ile ilişkisi olmuş. Daha önce bunun doğru olup olmadığını sorduğumda çelişkili cevaplar vermişti. Olay günü tekrar sorduğumda ise bu ilişkiyi kabul etti. Bu sebeple kavga çıktı. Sıla'yı evden göndermek istedim ancak gitmedi. Birbirimizi kollarından tutup sarstık, defalarca yere düştük. Arbede sırasında ben de yaralandım, belimi çarptım ve iki gün boyunca kalkamadım. Ama şikâyetçi olmadım."

OKAN CAN YANTIR KİMDİR?

Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 38 yaşındaki Okan Can Yantır, lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladı. Okan Can Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi'nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de aldı. Dergi sektörünün tanınan simalarından olan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını attı. Birçok görev yapan Okan Can Yantır, bir süre GQ Türkiye Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.

Bir dönem Tatlı Küçük Yalancılar, Bodrum Masalı ve Çukur dizileriyle tanınan Dilan Çiçek Deniz ile beraberlik yaşayan Okan Can Yantır'ın Sıla ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.