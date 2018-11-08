Ahmet Kural'ın Annesi, Eski Gelini Sıla Gençoğlu'na Sosyal Medyadan Taş Attı
Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural, sosyal medya hesabından Anton Çehov'un 'Kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulmaya meraklı olmazdın" sözünü paylaşıp eski gelin adayına taş attı.
Ahmet Kural'ın 29 Ekim gecesi Sıla'yı 45 dakika darp ettiği öne sürülmüş; ancak oyuncu, iddiaları yalanlamıştı. 5 Kasım'da savcıya ifade veren Ahmet Kural, adliye çıkışı Sokrates'in "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" sözüyle kendisini savunmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili paylaşım yapan Kural'ın annesi eski gelinine gönderme yaptı.
'KUSURSUZ OLSAYDIN BAŞKALARININ KUSURLARINI BULMAYA MERAKLI OLMAZDIN'
Anne Sema Kural, 3 Kasım'da Facebook'taki paylaşımıyla sessizliğini bozdu. Anne Kural, Rus yazar Anton Çehov'un "Eğer sen kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın" sözünü paylaştı. Sema Hanım'ın bu paylaşımı "Eski kayınvalideden Sıla'ya taş" dedirtti.
"O HANIM HANIMCIK BİR KIZ" DEMİŞTİ
Sema Hanım, geçen yıl eşi Mesut Kural'la konserini izleyip "O hanım hanımcık bir kız" dediği Sıla'ya yaptığı göndermeyle de oğlunun arkasında durdu. Sıla'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Ahmet Kural, kavganın popçunun aşk yaşadığı Okan Can Yantır yüzünden çıktığını iddia etmişti.
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Kadının oğlu bu erkek görünümlü karıyla biraz fingirdeşti diye gelinimi oluyor?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne gelinila ne zaman evlenmişler gerçi bunlar hergün evleniyorlardıryaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bunlar çocuklarımıza kötü örnek insanlar sevgiliymişler zaten bunlar bozuyo gençlerin huyunu seyretmeyin bunları silinip gitsinlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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nedir bu bütün millet bıktı sizden evladımız olsan sevilmessininizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sıla gemisini yürüttü, sonra reklamını yaptı olan Ahmet KURAL''a oldu.Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır