: Ahmet Hakan ile Atilla Turan arasında canlı yayında gergin anlar!

11.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:55

Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı 'Beştepe'ye giden CHP'li iddiasının kaynağı Rahmi Turan, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Atilla, Türkiye'nin gündemini sarsan iddia ile ilgili merak edilen her şeyi Ahmet Hakan'a anlattı.

"CHP'Yİ MAHKEMEYE VERECEĞİM"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Talat Atilla, senaryosunun sarayda yazıldığı belli olan bu kumpasın bir unsurudur"açıklamasına tepki gösteren Talat Atilla, Öztrak'ın özür dilememesi halinde CHP'yi mahkemeye vereceğini söyledi. Bunun üzerine Ahmet Hakan, "Öztrak da size derse ki; 'Partimizi karıştıran habere kaynaklık ettin. Tabi ki kumpasçı diyeceğim' derse ne diyeceksiniz?" diye sordu.

Talat Atilla'nın "Ben ne diyeceğimi biliyorum" demesi üzerine Ahmet Hakan "Bunu kamuoyunun önünde söyleyin." dedi. Ahmet Hakan'ın sözleri üzerine stüdyoda ortam gerilirken, Talat Atilla, "Mahkemedemiyiz şu an. Siz Cumhuriyet Savcısısınız, ben sanık mıyım" diyerek tepki gösterdi.

"SİZDE SİYASİ LİNCE UĞRADINIZ"

Talat Atilla, "Size de şimdiye kadar haklı haksız birçok ithamlar yapıldı. Siz de siyasi lince uğramış gazetecilerdensiniz." dedi. Bunun üzerine Ahmet Hakan, "Ben haklıysam. Herhangi bir yanlışım yoksa, lince uğramaya, haksız eleştiriye uğramaya razıyım. Yaptığım işin bunu getirebileceğine inanan bir insanım." dedi.

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