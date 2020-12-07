Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı: Lütfen boykotu sonlandırın

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

"GERÇEKTEN CHP'YE KARŞI BİR ÖNYARGIMIZ YOK"

CNN Türk'e CHP'lilerin çıkmaması yönündeki kararı hatırlatan Hakan, "Gerçekten bizim CHP'ye karşı bir önyargımız yok. Bir tutumumuz yok. Şu anda anlamsız yasağı lütfen sonlandırın Sayın Genel Başkan" dedi.

CHP'li temsilcilerin de CNN Türk ekranlarına gelmesini ve kendilerini ifade etmelerini isteyen Hakan, "Burası bir platform. Burada sizleri de görmek istiyoruz. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Lütfen bu anlamsız yasağa artık son verin" dedi.

"BUNDAN BİR AN ÖNCE SIYRILIN"

Ahmet Hakan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bütününü kucaklamak, bakın… Sizinle başı hiç hoş olmayan gazetecileri bile zor günlerinde arıyorsunuz, harika bir şey yapıyorsunuz. O yaptığınızla bu yasak örtüşmüyor. Olmuyor. Ne güzel Hilal Kaplan'ı aramış rahatsız oldu diye. Şahane bir şey. Bu gazeteciler en ağır şekilde Kılıçdaroğlu'nu eleştiren gazetecilerdi. Tartışma programına temsilci göndermeyi yasaklamak hiç örtüşmüyor. Bir tezat var. Bundan bir an önce sıyrılın, diyorum"