Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı: Lütfen boykotu sonlandırın
Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'nin CNN Türk'e uyguladığı boykotu sonlandırması için Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. "Şu anlamsız yasağı lütfen sonlandırın" diyen Ahmet Hakan, CHP'lilerin de ekranlara çıkıp kendilerini ifade etmesini istedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.
"GERÇEKTEN CHP'YE KARŞI BİR ÖNYARGIMIZ YOK"
CNN Türk'e CHP'lilerin çıkmaması yönündeki kararı hatırlatan Hakan, "Gerçekten bizim CHP'ye karşı bir önyargımız yok. Bir tutumumuz yok. Şu anda anlamsız yasağı lütfen sonlandırın Sayın Genel Başkan" dedi.
CHP'li temsilcilerin de CNN Türk ekranlarına gelmesini ve kendilerini ifade etmelerini isteyen Hakan, "Burası bir platform. Burada sizleri de görmek istiyoruz. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Lütfen bu anlamsız yasağa artık son verin" dedi.
"BUNDAN BİR AN ÖNCE SIYRILIN"
Ahmet Hakan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye'nin bütününü kucaklamak, bakın… Sizinle başı hiç hoş olmayan gazetecileri bile zor günlerinde arıyorsunuz, harika bir şey yapıyorsunuz. O yaptığınızla bu yasak örtüşmüyor. Olmuyor. Ne güzel Hilal Kaplan'ı aramış rahatsız oldu diye. Şahane bir şey. Bu gazeteciler en ağır şekilde Kılıçdaroğlu'nu eleştiren gazetecilerdi. Tartışma programına temsilci göndermeyi yasaklamak hiç örtüşmüyor. Bir tezat var. Bundan bir an önce sıyrılın, diyorum"
NE OLMUŞTU?
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 3 Şubat'ta gerçekleşen toplantısında alınan kararı açıklayan Tuncay Özkan, "Partimize ve partililerimize tuzak kurma, kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma gayretleri nedeniyle, CHP'lilerin CNN Türk kanalındaki yayınlara katılmaması kararını almıştır" demişti.
"CNN Türk, özgür ve bağımsız haber kanalı olmak yerine, tıpkı Ahaber gibi iktidarın borazanı bir propaganda aygıtı olmayı tercih etmiştir" diyen Özkan, CNN Türk'ün halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ayaklar altına aldığının altını çizmişti.
Bu kararın ardından bazı partililer ihraç edilmişti.