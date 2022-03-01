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Ahmet Gür'e gazilik rozeti takdim edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ahmet Gür'e gazilik rozeti takdim edildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Gür'e gazilik rozeti takdim edildi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Gür'e gazilik rozeti takdim edildi.

Adana 6. Mekanize Piyade Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Çukurca ilçesinde 1. Komando Tabur Komutanlığı tarafından Horisin Üs Bölgesine yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında 11 Ağustos 2020 tarihinde gazi olan Feke ilçesindeki Piyade Uzman Çavuş Ahmet Gür'ü ziyaret etti.

Tuğgeneral Arıkan Gür'e gazilik rozetini takdim. Rozet takdimine Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Sel, Jandarma Komutanı Teğmen Aydın Alataş'da katıldı. - ADANA

Ahmet Gür'e gazilik rozeti takdim edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Piyade Uzman Çavuş, Ahmet Gür, Hakkari, Piyade, Yerel, Haberler

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