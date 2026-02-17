Haberler

Ahmet Davutoğlu: Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı televizyon yayınında "Açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum. Eşim de ben de çalışıyorum. Eski bir başbakanın temsil kabiliyeti itibarı ile sıkıntı yaşamıyor değilim" ifadelerini kullandı.

  • Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu maddi sıkıntılar yaşadığını açıkladı.
  • Ahmet Davutoğlu uluslararası kuruluşlardan gelen danışmanlık tekliflerini reddettiğini belirtti.
  • Ahmet Davutoğlu eski bakanların özel şirketlerde görev almasının devlet itibarını zedeleyeceğini ifade etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, NOW TV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştiren Davutoğlu, eski bakanların görevden ayrıldıktan sonra özel şirketlerin yönetim kurullarında yer almasını doğru bulmadığını belirtti. Davutoğlu, eski bir ulaştırma bakanının, daha önce pazarlık sürecinde yer alan bir konsorsiyuma ait şirket yönetimine girmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, böyle bir durumun neden kabul edildiğini sorguladı.

"YABANCI MİSAFİRLERİ BİR BAŞBAKAN GİBİ AĞIRLAMANIZ GEREKİYOR"

Davutoğlu, şöyle konuştu: "Bana az mı teklif geliyor zannediyorsunuz, açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum. Eşim de ben de çalışırım. Eski bir başbakanın temsil kabiliyeti itibarı ile sıkıntı yaşamıyor değilim. Dışarıdan gelenlere, yabancı misafirleri bir başbakan gibi ağırlamanız gerekiyor. Beni de zorladığı şeyler oluyor. Şikâyet etmek için söylemiyorum. Kendi yağımızla kavruluyoruz ama devlet itibarı bakımından eski bakanlar eğer bu geçim şeyleri ile şirketlerle çalışmaya başlarsa devlet itibarı zedelenir."

"TÜM TEKLİFLERİ REDDETTİM"

Davutoğlu kendisine de uluslararası kuruluşlardan danışmanlık teklifi geldiğini ancak teklifleri kabul etmediğini belirtti ve "Halkımız bu haldeyken geçim sıkıntısından bahsetmem. Ben bir şirket danışmanlığı yapamam, devlet geleneği budur" diye konuştu.

