Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap

Devlet Bahçeli'den güçlendirilmiş parlamenter sistem ile randevu talep ettiklerini fakat bunun geri çevrildiğini hatırlatan Davutoğlu, Siirt'ten Kürtçe mesaj verdi. Davutoğlu, "Bizimle görüşmelerine hala 'Serok Ahmet' takıntısı engel oluyorsa ona da 'Ser sera ser çava' (başım gözüm üstüne) diye cevap veririz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Siirt kongresinde konuştu. 1 Kasım'daki Büyük Kongre'nin ardından 9 Kasım'da 'Tam Demokrasi için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' önerisini kamuoyu ile paylaştıklarını anlatan Davutoğlu, bu öneriyi paylaşmak üzere bütün siyasi parti liderlerinden randevu talebinde bulunduklarını söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini anlatan Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise bu talebi "Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini konuşuruz" diyerek reddettiğini anlattı.

BAHÇELİ'YE KÜRTÇE MESAJ VERDİ

Bahçeli'ye "Komşuluk ve misafirperverlik hukukunun en güzel örneklerinin sergilendiği Siirt'ten sesleniyorum" diyen Davutoğlu şunları söyledi:

"Bu toprakların örfünde ve töresinde kapıyı çalan misafire hayır demek yoktur; selam verenin selamını şartlı almak da yoktur. Ayrıca bugün parlamenter sistemin adını bile duymak istemeyen Sayın Bahçeli'ye kendi programlarını okumasını tavsiye ediyorum. Kendi programlarında hala parlamenter demokrasi yazanlar bizimle parlamenter demokrasiyi görüşmekten kaçınıyorlarsa onlara önce kendinizle tutarlı olun deriz. Yok bizimle görüşmelerine hala 'Serok Ahmet' takıntısı engel oluyorsa ona da "Ser seran ser çavan" diye cevap veririz. Bize Mr. Prime Minister diye hitap edilmesinden rahatsız olmayanlar bu toprakların saf dili olan Kürtçe ile 'Serok Ahmet' diye hitap edilmesinden rahatsız oluyorsa onlara da bu aziz vatanda yaşayan her insanı, o insanın dilini, dinini, mezhebini, örfünü, töresini, adetini sevmesini tavsiye ederiz. Kan ve ırk değil ülke milliyetçiliği olan vatanseverlik vatan üzerinde yaşayan herkesi sevmekle ve herkes saygı göstermekle olur. Bana saygı ile 'Serok Ahmet' diye seslenen aziz vatandaşlarıma bir kez daha haykırarak ben 'ser sera ser çava' diyorum."

ERDOĞAN'A RANDEVU ÇAĞRISI: CEVABINIZ SAMİMİYET TESTİ OLACAK

Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da henüz randevu taleplerine yanıt vermediğine dikkat çekti, "Olumsuz cevap verirse bu cevap ile son günlerde dile getirdiği reform ve yeni dönem söyleminin lafta kaldığını kendisi de göstermiş olur" dedi. Davutoğlu Erdoğan'a "Bu konuda da bir reform yapın ve selam verenin selamını alma farzını yerine getirin. Korkmayın, bizimle istişareden ve görüşmeden sadece fayda görürsünüz. Şu anda farklı görüş ve yaklaşımlara sahip olsak da biz düşman ya da hasım değiliz. Görüşme taleplerini reddetmek özgüven eksikliğinin eseridir. Biz ne zaman ve hangi formatta olursa olsun herkesle görüşmeye hazırız. Sizin her ret cevabınız samimiyet testidir" çağrısı yaptı.

"ACI REÇETEYE İHTİYACI OLAN SİZSİNİZ"

Ekonomi alanındaki değişiklikleri değerlendiren Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "acı reçete" sözlerini eleştirdi. "Bir acı reçete iktidarı ile karşı karşıya milletimiz" diyen Davutoğlu şunları söyledi:

"Reçete hastaya yazılır. Vatandaşın bir hastalığı yok. Hasta olan da hastalığın kaynağı da sizsiniz. Acı reçeteye ihtiyacı olan sizsiniz. Sizin reçeteniz bir tek cümle: Tam demokratik parlamenter sisteme dönüş ve hukuk devletinin eksiksiz tesisi. İşte reçete bu. Türkiye'nin bir gün bile beklemeden günde üç öğün içmesi gereken ilaç budur."