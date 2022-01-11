Ahmet Çalık'ın arkadaşı Eryıldırım: "Nikah işlemleri için Ankara'ya geliyordu" - Haberler
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Ahmet Çalık'ın arkadaşı Eryıldırım: "Nikah işlemleri için Ankara'ya geliyordu"

Ahmet Çalık'ın arkadaşı Eryıldırım:
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Güncel

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın çocukluk arkadaşı Önder Eryıldırım, milli futbolcunun nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geldiğini söyledi.

ANKARA (AA) - Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın çocukluk arkadaşı Önder Eryıldırım, milli futbolcunun nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geldiğini söyledi.

Ahmet Çalık'ın cenazesinin getirildiği Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Eryıldırım, Çalık'ın çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Etlik'te aynı mahallede beraber büyüdük. Aynı zamanda kuaförlüğünü de uzun süre yaptım. Annesi, babası Etlik'te oturuyordu. Nikah işlemleri için Konya'dan Ankara'ya geliyordu. Yakın zamanda nikahı vardı." diye konuştu.

Çok üzgün olduklarını dile getiren Eryıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef çok üzücü haber aldık. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzücü, diyecek bir şey bulamıyorum. Allah rahmet eylesin, içimiz yandı. Herkes gibi çok üzgünüm. Yer kaygan olduğu için aracı kaymış ve takla atmış. Bugün ikindi namazına müteakip Elmadağ'da aile kabristanlığında defnedilecek."

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AA / Fatih Çakmak - Son Dakika Haberleri

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