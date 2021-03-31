Ahmet Çağlar Özketen kimdir? Dr. Ahmet Çağlar Özketen kaç yaşında? Ahmet Çağlar Özketen biyografisi!
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Ahmet Çağlar Özketen kimdir? Dr. Ahmet Çağlar Özketen kaç yaşında? Ahmet Çağlar Özketen biyografisi!

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Ahmet Çağlar Özketen kimdir? Dr. Ahmet Çağlar Özketen kaç yaşında? Ahmet Çağlar Özketen biyografisi!

Ahmet Çağlar Özketen, yerli aşı olarak da tanımlanan burundan spreyle covid-19 aşısı için çalışmalar yaptıklarını ve aşının yakın zamanda geliştirilebileceği açıklamasını duyurmuştu. Peki, Ahmet Çağlar Özketen kimdir? Dr. Ahmet Çağlar Özketen kaç yaşında, nereli? Ahmet Çağlar Özketen hayatı ve biyografisi nedir?

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Ahmet Çağlar Özketen, yerli aşı olarak da tanımlanan burundan spreyle covid-19 aşısı için çalışmalar yaptıklarını ve aşının yakın zamanda geliştirilebileceği açıklamasını duyurmuştu. Peki, Ahmet Çağlar Özketen kimdir? Dr. Ahmet Çağlar Özketen kaç yaşında, nereli? Ahmet Çağlar Özketen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar habearimizde...

AHMET ÇAĞLAR ÖZKETEN KİMDİR?

MEV İzmir Fen Lisesi'nden mezun olan Ahmet Çağlar Özketen, 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında eğitim gördü. 2011 yılında aynı üniversitede biyoteknoloji alanında yüksek lisans yapan Ahmet Çağlar Özketen, 2019 yılında ise doktorasını tamamladı.
Şu an ise ODTÜ'de İlaç Keşfi ve Uygulamaları için İleri Biyokimya Laboratuvarında yeni ilaç geliştirme ekibinin kıdemli üyesi olarak görev alıyor.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:22:21. #1.15#
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