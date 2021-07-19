Ahmet Aras kimdir? Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir, kaç yaşındadır? Bodrum Belediye Başkanı hangi partiden?
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Ahmet Aras kimdir? Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir, kaç yaşındadır? Bodrum Belediye Başkanı hangi partiden?

Ahmet Aras kimdir? Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir, kaç yaşındadır? Bodrum Belediye Başkanı hangi partiden?
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Yurt genelinde kaldırılan yasakların ardından tatil yapmak isteyen vatandaşlar Bodrum'a akın etti. Bodrum Belediye Başkanı daha önce Ahmet Aras, "En büyük korkumuz gelenlerin bize bulaşı taşıması ve artırması" diyerek açıklama yapmıştı. Nüfusu çok artan Bodrum hakkında açıklamalar yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras gündemin merak edilen konusu oldu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir, kaç yaşındadır? Bodrum Belediye Başkanı hangi partiden? İşte detaylar...

Ahmet Aras kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir, kaç yaşındadır? Bodrum Belediye Başkanı hangi partiden?

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde yüzde 45,69 oy alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bodrum Belediye Başkanı olmaya hak kazanmıştır.

AHMET ARAS KİMDİR?

1970 yılında Bodrum'da doğdu. İlköğrenimi ve ortaöğrenimini Bodrum'da tamamladı.

1988 yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden mezun oldu. 1992 yılında Kara Harp Okulu'ndan sistem mühendisi olarak mezun oldu. Yurt içinde ve yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında birçok görevi başarı ile yerine getirdikten sonra 2013 yılında emekli oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmetini tamamladıktan sonra memleketi Bodrum'a yerleşti. Turizm işletmeciliğinin yanı sıra Ortakent Yahşi Geliştirme Derneği Başkanı seçildi.

Bodrum'un gelişmesi ve tanıtılması için gerek kamu gerek özel sektör yöneticileri ile iş birliği içerisinde birçok festivale, organizasyona ve projeye öncülük etti.

Halen Bodrum Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Aras, Defne ve Doğa adında iki kız çocuk babasıdır.

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Ahmet Aras kimdir? Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kimdir, kaç yaşındadır? Bodrum Belediye Başkanı hangi partiden? - Haberler
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