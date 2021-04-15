Ahmet Altan kimdir? Ahmet Altan kaç yaşında, nereli?

Türk yazar ve gazeteci Ahmet Altan Uzun yıllar yayın sektöründe gazeteci olarak muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar çesitli görevlerde bulundu Peki, Ahmet Altan kimdir? Ahmet Altan kaç yaşında, nereli?

Türk yazar ve gazeteci Ahmet Altan 1980 döneminde Türkiye'nin eserleri çok okunan yazarlarından birisidir. Peki, Ahmet Altan kimdir? Ahmet Altan kaç yaşında, nereli?

AHMET ALTAN KİMDİR?

1950 yılında Ankara ' da doğdu.

Hürriyet, Güneş, Milliyet ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. Milliyet gazetesinde çalıştığı dönemde, gazetede Kürtlerin çoğunluğu oluşturduğu kurgusal bir "Kürdiye" ülkesinden bahseden yazısı nedeniyle gazeteden çıkarıldı.

2007 yılında Taraf gazetesinin kurucusu olan Altan, Alev Er ile birlikte genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra Er'in ayrılmasıyla gazetenin genel yayın yönetmenliği görevini tek başına yürütmeye devam etti. Gazetenin "Kum Saati" adlı köşesinde, köşe yazarı olarak yazılar yazdı. Eylül 2008'de Ermeni Kırımı'nın kurbanlarına adadığı bir köşe yazısı nedeniyle suçlandı. Taraf gazetesi 2009 yılında Leipzig Bankası Medya Vakfı tarafından verilen dünyanın prestijli basın ödüllerinden biri olan Özgürlük ve Medyanın Geleceği Ödülü'ne layık görüldü. Altan, 2011'de üçüncüsü düzenlenen ve Uluslararası Hrant Dink Vakfı tarafından Hrant Dink Barış Ödülü'nü almaya hak kazandı.

4 Ocak 2012'de Roboski katliamı ile ilgili kaleme aldığı yazısı nedeniyle 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme hapis cezasını 7 bin lira adli para cezasına çevirdi. 2 Eylül 2015'te Samanyolu Haber kanalında katıldığı bir programdaki konuşmalarından dolayı Altan hakkında soruşturma başlatıldı.

2016 Türkiye askerî darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ahmet Altan ile kardeşi Mehmet Altan, 10 Eylül 2016 sabahında gözaltına alındı. Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak ile beraber 14 Temmuz 2016'da çıktıkları TV programındaki konuşmaları nedeniyle suçlandılar. Ahmet Altan tutuksuz yargılanmak üzere adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı ancak kardeşi Mehmet Altan tutuklandı.

Serbest bırakılmasının üstünden 24 saat geçmeden Başsavcılığın itirazı üzerine nöbetçi 1. Sulh Ceza hakimliğince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 'FETÖ üyesi olmak' ve 'hükumeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçlamasıyla tutuklandı.