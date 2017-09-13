Ahmediye Cemaati'nin Cezayir'deki Liderine Hapis

Cezayir'deki ceza mahkemesinin, sapkın "Cezayir Ahmediye Cemaati"nin ülkedeki lideri Seyyid Muhammed Fali'yi 6 ay hapis cezasına çarptırdığı ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktığı bildirildi.



Cezayir İnsan Hakları Derneği Başkanı ve Fali'nin avukatı Salih Debuz, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Mustaganim Vilayetinin Ayn Tadilis kentindeki mahkemenin müvekkilini 6 ay hapis cezasına çarptırdığını ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktığını belirtti.



Fali'nin serbest bırakılacağını ifade eden Debuz, müvekkilinin karara itiraz edeceğini aktardı.



İnsan hakları örgütlerine göre, Fali, ruhsatsız dernek kurmak, peygambere hakaret etmek ve izinsiz para toplamakla suçlanıyor.



Uluslararası Af Örgütünün Cezayir'deki ofisi dün, ülkedeki yerel yöneticilere, "inançlarını barışçıl yollarla uygulayan bir görüş mahpusu" diye nitelendirdiği Fali'yi serbest bırakmaları çağrısında bulunmuştu.



Debuz, 29 ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Cezayir Ahmediye Cemaati"nin ülke sorumlusu Fali'nin, Niame vilayetine bağlı Ayn es-Safra bölgesinde annesinin evinde gözaltına alındığını ifade etmişti.



Debuz, Diyanet İşleri Bakanı Muhammed İsa'nın tasvip etmediği inançları nedeniyle Fali'nin halihazırda birkaç davadan yargılandığını savunmuştu.



Bakan İsa da cemaate yönelik suçlamaların dini ritüelleriyle ilgili olmadığını, ruhsatsız faaliyetler gerekçesiyle yapıldığını açıklamıştı.



Cezayir İnsan Hakları Derneği'nin verilerine göre, 2016'nın başından bu yana, 2 binden fazla mensubu bulunan cemaatin yaklaşık 280 üyesi hakkında soruşturma başlatıldı.



Cezayir emniyet birimleri son zamanlarda Ahmediye mensuplarına yönelik kovuşturma yürütürken, Uluslararası Af Örgütü, geçen haziran ayında Cezayirli yetkililere "inanç özgürlüğüne zarar verdiği" gerekçesiyle cemaat mensuplarına yönelik kovuşturmalarını durdurması çağrısında bulunmuştu.



Sapkın Ahmediye Cemaati (Kadıyanilik), 1889'da Hindistan'ın Pencap bölgesinin Kadiyan köyünde Mirza Gulam Ahmed tarafından kuruldu. Cemaatin mensupları Ahmed'in beklenen Mehdi olduğuna inanıyor.