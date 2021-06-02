Ahmed Arif kimdir?

Hasretinden Prangalar Eskittim eseri ile tanınan Ahmet Arif hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Ahmed Arif kimdir?

Türk Edebiyatı'nın usta ismini yakından tanıyalım İşte, Ahmed Arif kimdir konusunun detayları ve merak edilenleri… Ahmed Arif kimdir?

AHMED ARİF KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Nisan 1927, Diyarbakır

Ölüm tarihi ve yeri: 2 Haziran 1991, Ankara

Ahmed Arif'in babası Türk, annesi ise Kürt'tür. Arif, 23 Nisan 1923'de Diyarbakır'ın Hançepek semtindeki Yağcı sokak 7 no'lu evde dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Hamdi Önal'dır. Diyarbakır Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. 1940-1955 yılları arasında değişik dergilerde yayınladığı şiirlerinde kullandığı kendine has lirizmi ve hayal gücüyle Türk edebiyatındaki yerini aldı.

Şiirlerinin dayandığı toplumcu gerçekçilik akımına uyumlu olarak komünist görüşleri savunmuş ve uzun dönem TKP Ankara İl komitesi içinde çalıştı.

Şiirlerinin toplandığı tek kitabı Hasretinden Prangalar Eskittim 1968'de yayımlandı. Türkiye'de en çok basılan kitaplar listesindedir. Ahmed Arif'in şiirlerini çoklukla yazarak değil, kafasında kurguladığı ve hafızasında tuttuğu bilinmektedir. Genellikle şiirlerini yazmaz; kitap basımı için okuyarak dikte ettirir. Ölümünden kısa süre önce yakınlarına, ikinci bir kitap basımı için şiirlerinin hazır olduğunu, İstanbul'a giderek dikte ettireceğini ve yeni kitabının basılacağını söylediği bilinir. Fakat bu gerçekleşememiştir. Ahmet Kaya, Cem Karaca gibi sanatçılarca birçok şiiri bestelendi. Ankara'da yalnız yaşadığı evinde 2 Haziran 1991 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Şiirlerinden bazıları

Akşam Erken İner Mahpushaneye

• Anadolu

• Ay Karanlık

• Sen Hep Şerefinle Yaşarsın Baba

• Bu Zindan Bu Kırgın Bu Can Pazarı

• Diyarbekir Kalesinden notlar ve Adiloş Bebenin Ninnisi

• Hani Kurşun Sıksan Geçmez Geceden

• Hasretinden Prangalar Eskittim

• İçerde

• Kara

• Karanfil Sokağı

• Leylim Leylim

• Merhaba

• Otuz Üç Kurşun

• Sevdan Beni

• Suskun

• Unutamadığım

• Uy Havar!

• Vay Kurban

• Yalnız Değiliz

• Kara