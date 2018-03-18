Ahlat'ta Şehit Aileleri ve Gaziler Bir Araya Geldi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Ahlat Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda konuşan Kaymakam Mustafa Akgül, devletin bekası için can vermekten çekinmeyeceklerini ifade ederek, "Devletimizin ebedi olması için, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası için şu an hepimiz canımızı feda etmekten çekinmeyiz. Afrin'de Türk ordusu devletinin emrinde bir operasyon yürütüyor. Onlara muvaffakiyetler diliyoruz. Dualarımız onlarla. Bir gün eğer bize de sefer emri gelirse hep beraber gideceğiz. Ama o gün gelene kadar hep beraber vatanımız için çalışacağız, üreteceğiz ve gayret edeceğiz" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise bütün şühedayı idrak etmek için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bugün Afrin gibi bir mücadelenin içerisinden geliyoruz ki şühedayı ve onların ailelerini anlamak, idrak etmek daha bir manidardır diye düşünüyorum. Biz her yıl Çanakkale'yi kutluyoruz. Çanakkale bizim için muhteşem bir zaferdir" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Ahlatlı ve Hasköy'den gelen şehit aileleri ve gaziler, Ahlat Şehitliğini ziyaret ederek dua ettiler. Daha sonra Abdurrahman Gazi Türbesini ziyaret eden ekip, Selçuklu Mezarlığına geçti. Burada da şehit aileleri ve gazilere yakın ilgi gösteren Kaymakam Akgül ve Başkan Çoban, Ahlat'ın genel tarihi hakkında bilgi aktardılar. Düzenlenen geziyle birlikte program sona erdi.

Programa; Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Zafer Bayram, bazı kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - BİTLİS