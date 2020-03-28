Ahlat'ta cadde ve sokaklar ilaçlı suyla yıkanıyor
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Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis, Ahlat, Yerel

Ahlat'ta cadde ve sokaklar ilaçlı suyla yıkanıyor

Ahlat'ta cadde ve sokaklar ilaçlı suyla yıkanıyor Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelindeki cadde ve sokaklar deterjanlı ve ilaçlı suyla yıkanıyor.

28.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:56
Ahlat'ta cadde ve sokaklar ilaçlı suyla yıkanıyor

Ahlat'ta cadde ve sokaklar ilaçlı suyla yıkanıyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelindeki cadde ve sokaklar deterjanlı ve ilaçlı suyla yıkanıyor.

Ahlat ilçesinde korona virüsüne karşı başlatılan dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Ahlat Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar ile işyerlerinin camekan ve önlerini

deterjanlı ve ilaçlı suyla yıkıyor. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınına karşı ilçede dezenfekte ve tedbirler açısından etkin çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Tüm dünyayı tehdit eden yeni tip korona virüs için gereken tedbirin gerekliliğini ortaya koyduklarının altını çizen Başkan Çoban, "Bizde bu vesileyle dezenfekte işlerimizi hassasiyetle yürütüyoruz. Başta şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları olmak üzere, bununla beraber aynı zamanda bütün kamu kuruluşları yine aynı zamanda alış-veriş merkezleri, pazarlarımız, hastanelerimiz, kültür merkezlerimiz, konferans salonlarımız kısacası vatandaşımızın olması veya teması mümkün olan yerlerin tamamında dezenfekte çalışmalarımızı yürüttük. Yine aynı zamanda çarşı merkezlerimizin insanların zorunlu olarak çıkması kaçınılmaz olan alanların tamamında dezenfekte çalışmalarımızı en sağlam şekilde yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ama bunun yanı sıra birde bütün araç ve gereçlerimizle yıkama faaliyetlerini yürütüyoruz. Burada özellikle bunu belirtmek istiyorum. Sadece suyla yıkamanın bir faydası yok ilaçlı su kullanmak gerekiyor. Bizde bütün ilk çalışmalarımıza başladığımız günden itibaren araçlarımızdaki yıkama faaliyetlerimizi ilaçlı suyla yapıyoruz. Yani bir nevi yıkamada da dezenfekteyi uyguluyoruz. İlçemizde şimdilik hamdolsun yapılan çalışmalar olumlu neticeler verdi ve bütün hızımızla da hem zabıtamız, hem dezenfekte ekibimiz, kısacası belediye personelimiz, yine kaymakamlığımızla ilgili kuruluşlarımızla olduğu gibi çalışmayı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmasın"

Ülke olarak yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında kritik bir süreçten geçtiklerini belirten Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, vatandaşların mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini söyledi. Çoban, "Buradan vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Mecbur kalmadıkça evinizden çıkmayın. Biz zaten belediye olarak 153 hattıyla 60 yaş üstü yaşlılarımıza ve kronik hastalarımıza her türlü hizmeti sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. 60 yaş üstü yaşlılarımız ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarımız 153 numaralı hattımızı arayıp ihtiyaçlarını ilettiklerinde evlerine ulaştırıyoruz. Bu çalışmalarımızda gece gündüz devam etmektedir. Günlük olarak fırınlarımızda, marketlerimizde, pazarlarımızda kısacası insanımızın alış-veriş yaptığı bütün alanlarda zabıta ekibimiz, personelimiz ve aynı zamanda sağlık kuruluşlarıyla, Tarım İlçe Müdürlüğü ile birlikte denetlemeyi yürüterek hassasiyetimizi ortaya koyuyoruz. Ben bu arada esnafımızın sabrından dolayı, halkımızın sabrından dolayı şükranlarımı da belirtiyorum. Kısacası Ahlat'ta şimdilik kurallara uyum bizi mutlu ediyor. Ama dediğimiz gibi daha hassas olmamız gerekiyor. Hassasiyetle işimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Ahlat'ta cadde ve sokaklar ilaçlı suyla yıkanıyor

Kaynak: İHA

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Ahlat'ta cadde ve sokaklar ilaçlı suyla yıkanıyor

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