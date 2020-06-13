Ahlat Sazlıklarının 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi sevinçle karşılandı
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Ahlat Sazlıklarının 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi sevinçle karşılandı

Ahlat Sazlıklarının 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi sevinçle karşılandı Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban; "Cumhurbaşkanımızın Ahlat sazlıklarını 'Hassas Korunacak Alan' ilan etmesi halkımızı ziyadesiyle mutlu etmiştir.

13.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:26

Ahlat Sazlıklarının 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi sevinçle karşılandı

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban;

"Cumhurbaşkanımızın Ahlat sazlıklarını 'Hassas Korunacak Alan' ilan etmesi halkımızı ziyadesiyle mutlu etmiştir."

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ahlat Sazlıkları'nın Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi ilçede sevinçle karşılandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ahlat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Madavans Vadisi ve Ahlat sazlıkları doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında karar verildi. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, alınan kararla koruma altına alınan ve içinde onlarca kuş türünün yaşadığı Ahlat Sazlığı'nın aynı zamanda Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden biri olduğunu söyledi.

"Ahlat destinasyon alanına dönüşüyor"

Ahlat'ın tarih ve doğal bütünlüğü ile bir destinasyon alanına dönüştüğünü vurgulayan Başkan Çoban, "İçinde bulunduğumuz alan özellikle Ahlat'ta hepimizin özel hassasiyet gösterdiği bir alan. Birçok kuş türünün hayat bulduğu bu sazlık aynı zamanda bir kuş cennetidir. Bu kuş cenneti Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden biridir. Böyle bir sazlığı ve Madavans Vadisi'ni de sayın Cumhurbaşkanımızın 'Hassas Korunacak Alan' ilan etmesi halkımızı ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ben sayın Cumhurbaşkanımıza buradan tüm ilçem adına şükranlarımızı arz ediyorum. İlçemiz aynı zamanda kültür turizmi, tarih ve inanç turizmiyle beraber bir diğer kapsamda doğa güzelliği ile ilgili bir zenginliği de yakalamış durumdadır. Öyle zannediyorum ki hem zooloji alanında çalışan hem botanik anlamda çalışan bilim adamlarını da belli bir süre sonra bu bölgeye taşıyacaktır. Buradaki kararın kapsamı gayet geniştir. Özellikle de arasında Harabeşehir dediğimiz bir mevkiide değerlendirirsek müthiş bir destinasyon alanına dönüşüyor. Bu destinasyonda bizim kültürel mirasımızla birlikte bütünleştiğinde kısacası Ahlat zaten sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde doğu ve güneydoğu da yeni bir ihtişam alanının hem bilim adamlarına hem de vatandaşlarımıza yeniden sunulacağı bir mekana dönüşecektir. Bu kararla birlikte burada yakında İnşallah seyir teraslarının oluşturacağız arkasından da buradaki sazlığın aynı zamanda bir izleme alanına dönüştürülmesini de doğa korumamızla birlikte yürüteceğiz. Plan ve projelerimiz bu anlamda hazır. İlçe halkımıza çok önemli görevde düşüyor. Halkımızda bunun şuurunda ve bilincinde. Bu koruma kararıyla birlikte halkımızın da hadiseyi el birliği ile sahipleneceğini görüyorum. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun diyor ve tekrar sayın Cumhurbaşkanımıza bu kararından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Ahlat Sazlıkları

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen bir diğer alan olan Ahlat Sazlıkları Ahlat ilçesi sınırlarında bulunan Van Gölü'nün kıyısındaki tatlı su içerikli 2 bin 430 hektar alana sahip bir sazlık alandır. Göl kıyısında olmasından dolayı başta kuşlar olmak üzere diğer birçok karasal omurgalıların su ve barınma ihtiyacını karşılamaktadır. Van Gölü'nde endemik balık türü olan inci kefali, ilkbahar döneminde sazlığa ve sazlığı besleyen akarsulara geçerek üremektedir. Yapılan çalışmalar sonucu 184 kuş türü, 2'si endemik 5 balık türü, 24 omurgasız ve 3 iki yaşamlı canlı, 13 sürüngen, 12 memeli ve 1'i endemik olmak üzere 111 bitki türü tespit edilmiştir. Ahlat Sazlıklarında tabiat yürüyüşü, kuş gözlemciliği ve sportif olta balıkçılığı yapılabilmektedir.

Ahlat Sazlıklarının 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi sevinçle karşılandı

Kaynak: İHA

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