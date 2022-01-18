Bugün TRT 1'de Ahlat Ağacı filmi ekranlara gelecek. Filmin başlamasına yakın izleyiciler, Ahlat Ağacı nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Ahlat Ağacı konusu nedir, oyuncuları kimler? Ahlat Ağacı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? araştırması yapıyor. Peki, Ahlat Ağacı başrollerde kimler var? Ahlat Ağacı filmi konusu nedir? İşte detaylar...

Ahlat Ağacı, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın gerçekleştirdiği, dram türündeki, 2018 çıkışlı sinema filmidir.Ahlat Ağacı filmi hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Ahlat Ağacı nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Ahlat Ağacı konusu nedir, oyuncuları kimler? Ahlat Ağacı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ahlat Ağacı hangi yıl çıkmıştır? Ahlat Ağacı film çekimleri nerede yapıldı? Ahlat Ağacı hangi il ve ilçede çekildi? Detaylar sizlerle...

AHLAT AĞACI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ahlat Ağacı filmi bugün 18 Ocak 2022 Salı günü saat 00:15 'de TRT 1 ekranlarına gelecektir.

Ahlat Ağacı, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın gerçekleştirdiği, dram türündeki, 2018 çıkışlı sinema filmidir. Nuri Bilge Ceylan, filmin senaryosunu da eşi Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile birlikte yazdı. İlk gösterimi 71. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Aydın Doğu Demirkol, Murat Cemcir ve Bennu Yıldırımlar yer almaktadır.

Film, 91. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Türkiye'nin aday adayı olarak gösterildi. Ancak aday olamadı.

AHLAT AĞACI NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Ahlat Ağacı çekimleri Çanakkale ilimizde yapılmıştır. Film çekimleri Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.

AHLAT AĞACI KONUSU NEDİR?

Ahlat Ağacı, doğduğu kasabaya dönüp yazdığı kitabı bastıracak parayı toplamaya çalışan fakat babasının borçlarıyla karşılaşan bir gencin hikâyesini konu edinmektedir.

Sinan üniversiteyi yeni bitirmiş, gelecek vadeden bir yazardır. Memleketi Çan'a döndüğünde, "quirky auto-fiction meta-novel" olarak adlandırdığı çalışmasını yayınlamak için yerel bir fon bulmaya koyulur, fakat yerlilerin ilgilenmediğini fark eder. Ayrıca egzantrik babası İdris'in kumar bağımlılığının, ailesinin itibar ve refahını düşürdüğünü de fark eder. Mesleki istikbali hakkında endişe duyar ve kendini bu kırsal yerde sosyal olarak izole olarak bulur. Kasabada gidip gelirken, akrabalarıyla ve iki imam ve bir yazar gibi bölge insanıyla dinin modern dünyadaki konumu hakkında bir dizi hararetli tartışmaya karışır.

Sonunda, babasının kumarından iyice tiksinir ve onun, kendi parasını çaldığından şüphelenir. Sinan kitabını yayımlatmak için babasının çok sevdiği köpeğini satar. Sonra zorunlu askerlik için kasabadan ayrılır. Döndüğünde, babasını aileyi terk etmiş ve köyde bir çiftlikte yaşamaya başlamış bir hâlde bulur. İkili İdris'in, epeyce vaktini alan çorak arazide kuyu kazmaktan vazgeçtiğini ve Sinan'ın kitabını okuyup keyif aldığını (Bu onu, kitabı okuyan tek kişi yapar) belirttiği, içli bir sohbet ederler. Sürreal bir sahnede, Sinan'ın kuyuda kendini astığı görünür fakat beklenmedik bir şekilde bu sahne İdris'in uyanmasıyla kesilir. Oğlunun nerede olduğuna bakan İdris, Sinan'ı kuyunun sonunda kazmaya devam ederken görür.

AHLAT AĞACI OYUNCULARI KİMLER?

Aydın Doğu Demirkol - Sinan Karasu

Bennu Yıldırımlar - Asuman Karasu (Sinan'ın annesi)

Murat Cemcir - İdris Karasu (Sinan'ın babası)

Hazar Ergüçlü - Hatice

Ahmet Rıfat Şungar - Ali Rıza

Ercüment Balakoğlu - Ramazan (Asuman'ın babası, Sinan'ın dedesi)

Özay Fecht - Hayriye (Sinan'ın anneannesi)

Serkan Keskin - Süleyman Akbaş (Yazar)

Tamer Levent - Recep (İdris'in babası, Sinan'ın dedesi)

Kadir Çermik - Belediye başkanı Adnan

Kubilay Tunçer - İlhami

Akın Aksu - İmam Veysel

Öner Erkan - İmam Nazmi

Sencar Sağdıç - Nevzat

Asena Keskinci - Yasemin

Abdurrahman Tutar - Seydi

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