Ahırlı ilçesindeki 10 mahalle kırsal mahalleye dönüşecek

Konya'nın Ahırlı ilçesinde, 2012'de yeni Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüşen 10 köyün, yapılan belediye meclis toplantısında kırsal mahalleye dönüştürülmesi kararı alındı.

Konya'nın Ahırlı ilçesinde, 2012'de yeni Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüşen 10 köyün, yapılan belediye meclis toplantısında kırsal mahalleye dönüştürülmesi kararı alındı.

İlçe Belediye Başkanı İsa Akgül, Meclis toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Aliçerçi, Bademli, Balıklava, Büyüköz, Küçüköz, Erdoğan, Çiftlik, Kayacık, Karacakuyu ve Kuruçay mahallerinin kırsal mahalle olması kararını aldıklarını söyledi.

Alınan kararın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Akgül, "Alınan karar kapsamında bu mahallelerde, emlak vergisi muafiyeti, imar ve alt yapı harçlarıyla su fiyatlarında indirim olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay