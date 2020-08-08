Ahırdan müzeye yolculuk
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Ahırdan müzeye yolculuk

Ahırdan müzeye yolculuk -Bir evin ahırında bulunan Alman Arkeolog Prof. Dr. Friedric Karl Dörner'in 16 sandık eşyası, adına açılan müzede sergileniyor Nemrut Dağı ve çevresinde 50 yıldan fazla önemli keşif ve kazılar yapan Alman Arkeolog Prof. Dr. Friedric Karl Dörner adına müzesi oluşturuldu.

08.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:58

Ahırdan müzeye yolculuk

-Bir evin ahırında bulunan Alman Arkeolog Prof. Dr. Friedric Karl Dörner'in 16 sandık eşyası, adına açılan müzede sergileniyor

ADIYAMAN - Nemrut Dağı ve çevresinde 50 yıldan fazla önemli keşif ve kazılar yapan Alman Arkeolog Prof. Dr. Friedric Karl Dörner adına müzesi oluşturuldu.

Alman Arkeolog Prof. Dr. Friedric Karl Dörner'in köyde bir evin ahırında yıllarca sandıklarda bekleyen eşyalarına yetkililer el koydu. Yıllar sonra bu eşyalar ile 'Karl Dörner Müzesi' oluşturuldu. Alman Arkeolog Prof. Dr. Friedric Karl Dörner, Adıyaman'da 50 yıldan fazla çalıştı. Bu süre zarfında farklı tarihi eserlerin keşfi, arkeolojik kazı ve restorasyon çalışması yaptı.

Nemrut Dağı ve çevresinde çeşitli arkeolojik çalışmalar yapan Dörner, Yeni Kale'nin bulunduğu Eski Kahta köyünde yaşadı. 1930'lu yıllardan 1980'li yılların sonuna kadar Adıyaman'da yaşayan Arkeolog Dörner, 1990'lı yıllarda Almanya'da hayatını kaybetti. Dörner, ülkesine dönerken eşyalarını köyde bıraktı.

Yıllarca bir evin ahırında 16 sandık içerisinde bekleyen eşyalardan daha sonra haberdar olan Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri, jandarma görevlilerinin yardımı ile bu eşyaları ahırdan aldı. Ahırdan alınan bu eşyalar Adıyaman Müze Müdürlüğü deposuna konuldu.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün hazırladığı "Karl Dörner Müzesi ve Ev Pansiyonculuğunun Geliştirilmesi" Projesi, GAP Kalkınma İdaresi tarafından finanse edildi. Proje kapsamında pansiyonlara İngilizce dil eğitimi, hijyen, kat hizmetleri, ön büro ve servis eğitimleri vererek, çeşitli malzeme desteğinde bulunuldu.

Projenin ikinci ayağı olarak ise Nemrut Dağı Karşılama Merkezinin zemin katında Karl Dörner Müzesi oluşturuldu.

Resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak olan müzede Dörner'in bilimsel çalışmalarda kullandığı aletler ve ev eşyaları, çeşitli fotoğraflar ve resimler, Nemrut Dağı destinasyonu üzerinde bulunan 6 ören yerinin maketleri, Kommagene Uygarlığına ait dünyada yayınlanmış kitaplar sergileniyor.

Karl Dörner'in eşyalarının ahırdan müzeye yolculuğunu anlatan Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, "Karl Dörner 1930'larda Nemrut Dağı'na gelmiş ve 1980'lerin sonuna kadar bu bölgede arkeolojik çalışmalar yapmış ve bu bilimsel çalışmalar içerisinde emeği en çok olan, bilim insanı arkeologdur. Bu insan ömrünün son döneminde burayı terk ettiği zaman kendisine ait kullanmış olduğu bilimsel eşyaları, ev eşyalarını geride bırakıp Almanya'ya dönmüş. Sonrada 1990'larda vefat etmiş. Biz bu eşyaların köyde bir evin ahırında olduğuna dair bir ihbar aldık. Jandarma ile birlikte giderek bu eşyaları 15-16 sandık içerisinde aldık. Eşyaları müzenin deposuna koyduk. Yıllarca müzede bekletildi. Daha sonra bu proje ile Karl Dörner'i hem bilimsel çalışmaları, hem o gün yöreye ait fotoğraflar, hem Karl Dörner'in Almanya'da kurmuş olduğu vakıf ile irtibata geçerek, bilgi belge toplayarak burada tematik müze oluşturmaya çalıştık" dedi.

Ekinci, müzenin resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağını dile getirdi.

Ahırdan müzeye yolculuk

Kaynak: İHA

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