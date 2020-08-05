Ahırdan kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ahırdan kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ahırdan kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu.

Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde yaşayan Remzi Evin'in Kurban Bayramı'nda satmayı planlandığı 130 kilogram ağırlındaki keçi, ahırın kapısını kırarak, dağa kaçtı. Remzi Evin ve yakınları, keçiyi aradı ancak sonuç alamadı.Evin'in, 'Paşa' adını verdiği keçi, kaybolduktan 5 gün sonra, köye yakın bir yerde otlanırken bulundu. Keçi, sahibi tarafından alınarak, ahıra koyuldu.

Kaynak: DHA