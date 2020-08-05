Ahırdan kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ahırdan kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu.
05.08.2020 17:15 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:37
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, ahırdan kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu.
Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar köyünde yaşayan Remzi Evin'in Kurban Bayramı'nda satmayı planlandığı 130 kilogram ağırlındaki keçi, ahırın kapısını kırarak, dağa kaçtı. Remzi Evin ve yakınları, keçiyi aradı ancak sonuç alamadı.Evin'in, 'Paşa' adını verdiği keçi, kaybolduktan 5 gün sonra, köye yakın bir yerde otlanırken bulundu. Keçi, sahibi tarafından alınarak, ahıra koyuldu.
Kaynak: DHA