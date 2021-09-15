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Ahilik Haftası lokma ikramlarıyla kutlandı

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Ahilik Haftası lokma ikramlarıyla kutlandı

İnegöl Belediyesi, Ahilik Haftası kapsamında şehrin tarihi değerlerinden biri olan ve çarşı merkezinde ticaretin de merkezi konumundaki Cafer Paşa Beylik Hanı önünde lokma ikramı gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesi, Ahilik Haftası kapsamında çarşı bölgesinde lokma ikramı gerçekleştirdi. İnegöl'ün hem tarihi bir değeri olan hem de aynı zamanda ticaretin merkezi konumundaki Cafer Paşa Beylik Hanı önünde kurulan lokma standında, Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban esnaflarla buluştu.

Lokma ikramları sırasında bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, "Bugün Ahilik Haftası sebebiyle Beylik Hanı önünde esnaflarımızla birlikte lokma ikramında bulunuyoruz. 34. Ahilik Haftasını bu yıl 13-19 tarihleri arasında kutlamış oluyoruz. Kardeşlik anlamına gelen Ahilik, ticaret ile ahlâkı buluşturan bir hayat düsturudur. Ahi; vicdanıyla davranan,helalinden kazanan, yerinde ve yeterince harcayan, ölçü ve tartıya çok dikkat eden, hak gözeten, yararlı şeyler üretip topluma sunan insandır. Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik Teşkilatı; Türk insanının mesleğini, sanatını mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üretici-tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilik teşkilatı, sadece erkekleri değil kadınları da eğiterek bir meslek sahibi yaptı. Ahi Evran-ı Veli'nin eşi Fatma Bacı, kadınları bir araya topladı. Eğittikten sonra üretken bir hale gelmelerine öncülük etti. 13. yüzyılda ve Anadolu'nun o dönemdeki adından dolayı "Bacıyanı Rum" ismi verilen bu teşkilat, Dünyanın ilk kadın teşkilatı olarak bilinir. Bilindiği gibi şehrimiz de ticaretin merkezi, kervansaray ve İpek Yolunun geçtiği bir şehir. Ben burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve katılan davetlilere, esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise "Ahilik Haftasının tüm esnaf ve sanatkarlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Ahilik Türk toplumunun çalışma ahlakını daha yeryüzünde bununla ilgili bir uygulama olmadığı dönemde ortaya koymuş, bizim medeniyetimizin uyması gereken prensipleri ön plana çıkaran, esnaf arasındaki birlik olma duygusunu ortaya koyan, hakikaten bu anlamda bugünkü modern kurumların da temelini teşkil eden bir teşkilat. Ben bu teşkilatın kuruluşunda emeğin geçen başta Ahi Evran olmak üzere bugüne kadar bu ahlakı sürdüren tüm esnaflarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün ticaret hayatını sürdüren tüm esnaflarımızın da aynı düsturla bol ve bereketli kazançlar elde etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

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Haber: Ahilik Haftası lokma ikramlarıyla kutlandı - Haberler
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