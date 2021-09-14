Ahiliğin Merkezi Kırşehir'de, esnaf dayanışması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahiliğin Merkezi Kırşehir'de, esnaf dayanışması

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Kültür Sanat

Ahiliğin Merkezi Kırşehir'de, esnaf dayanışması Şehir farklı illerden gelen esnafların katılımlarıyla panayır alanına döndü Kırşehir merkezli düzenlenen 34. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında farklı şehirlerden gelen esnafların katılımlarıyla şehir panayır alanına döndü.

Ahiliğin Merkezi Kırşehir'de, esnaf dayanışması

Şehir farklı illerden gelen esnafların katılımlarıyla panayır alanına döndü

KIRŞEHİR - Kırşehir merkezli düzenlenen 34. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında farklı şehirlerden gelen esnafların katılımlarıyla şehir panayır alanına döndü.

Cacabey Meydanında kurulan esnaf stantları ile farklı illerden gelen esnaflar Ahi dayanışması gösterirken Ticaret Bakanlığı koordinesinde şehir ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe sahne oluyor.

13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanan hafta etkinlikleri Kırşehir, Ahi Evran'ın tanınması kadar kültürel faaliyetler, yarışmalar ve bilimsel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor .

Ahiliğin Türklerin Anadolu'yu vatanlaştırmasında, yerleşik hayata ve aşiret hayatından millet hayatına geçmelerinde; şehir hayatına intibaklarında, iş ve AŞ sahibi, üretici, eğitimli insan olmalarında, meslek edinmelerinde, islami bir hayat nizamı oluşturmalarında; edebi, mimari, zirai, iktisadi, sosyal güvenlik ve eğitim sistemlerini meydana getirmelerinde etkisi olduğu biliniyor.

Kırşehir'e Gazi Antep'ten gelen bakırcı ustası Eyüp Yol'da Ahiler şehri Kırşehir'de sanatını icra etmenin kendini mutlu kıldığını ifade ediyor. Yol, "Bakır sanatının özel şehri Gazi Antep'ten el sanatları şehri Kırşehir'e gelerek sanatımızı halka gösteriyoruz. Ahilik Haftasında bu atmosferi hissetmek bani mutlu kılıyor" dedi.

Halı Dokuma sanatı ile ilgilenen ve Kayseri'nin Bünyan ilçesinden Kırşehir'e gelen Ziya Ünal ise yılda bir kez Kırşehir'e etkinlikler kapsamında geldiğini ve el emeği ürünlerini pazarladığını söyledi.

Kırşehir'de emekli olduktan sonra ahşap işçiliğine merak salan ve maddi karşılık beklemeden ahşap sanatı ile hediyelik eşya satan Mahmut Ünlü ise düşüncelerini şöyle anlattı;

"Emekli olduktan sonra boş zamanlarımı değerlendirmek ve topluma örnek olmak için ahşap sanatı ile ilgileniyorum. Çevreye katkıda bulunma amacını güderek çalışmalarımı yürütüyorum. Hafta etkinliklerini her yıl takip ediyorum. Ancak Ahiliğin bulunduğu yerde Ahi Evran'ın hayata sunduğu felsefe ise dört dörtlük değil"ifadelerini kullandı.

Ahilik, kelime anlamı olarak Arapça "kardeşim" veya Türkçe "akı" (Divan'ül Lügat'it Türk'te) "cömert", "eli açık" anlamında kullanılıyor.

Ahiliğin Merkezi Kırşehir'de, esnaf dayanışması

Ahiliğin Merkezi Kırşehir'de, esnaf dayanışması

Ahiliğin Merkezi Kırşehir'de, esnaf dayanışması

Ahiliğin Merkezi Kırşehir'de, esnaf dayanışması
İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bensu Soral Düm Tek Tek Demet Özdemir Ferhan Şensoy
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ahiliğin Merkezi Kırşehir'de, esnaf dayanışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 20:48:20. #1.11#