Ahidname duası nedir, fazileti nedir? Ahidname nedir?
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Ahidname duası nedir, fazileti nedir? Ahidname nedir?

30.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:31
Ahidname duası nedir, fazileti nedir? Ahidname nedir?

Ahidname duası için 'Bu duâyı okuyana verilecek olan mükâfatı insanlar kâtip olsa, ağaçlar kalem olsa, sevabını yazmakla bitiremeyecekleri için, bu duânın mükâfatını, Allah'ü Teâlâ mahşerde kullarına takdim edecektir.' denilmektedir. Peki, Ahidname duası nedir, fazileti nedir? Ahidname nedir?

Ahidname duası için 'Bu duâyı okuyana verilecek olan mükâfatı insanlar kâtip olsa, ağaçlar kalem olsa, sevabını yazmakla bitiremeyecekleri için, bu duânın mükâfatını, Allah'ü Teâlâ mahşerde kullarına takdim edecektir.' denilmektedir. Peki, Ahidname duası nedir, fazileti nedir? Ahidname nedir?

AHİDNAME NEDİR? AHİDNAME NE DEMEK?

Ahidnâme, "vasiyet etmek, ısmarlamak, yemin edip söz vermek, eman vermek ve zimmetine almak" anlamındaki Arapça ahd ile Farsça nâme (mektup, kitap) kelimelerinden meydana gelen birleşik bir isimdir.

Arapça kaynaklarda bu mânada kitâbü'l-ahd, kitâb veya daha çok ahd kelimesi kullanılmaktadır. Ahd, iki devlet arasında yapılan muahede ve musâlaha metni olarak muahedenâme ve musâlahanâme karşılığında kullanıldığı gibi, özellikle halife ve hükümdarların veliaht, âmil, vali ve kadılara dair düzenlenmesini emrettikleri tayin kararları, çeşitli konularda emir ve tâlimat mahiyetinde yazdırdıkları yazı anlamında da kullanılır.

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Ahidname duası nedir, fazileti nedir? Ahidname nedir?

II. Bayezid dönemine ait bir ahidnâme

AHİDNAME DUASININ OKUNUŞU:

Ahidname duasını okunuşu şu şekildedir:

"Allahümme fâtıras semâvâti ve'l ardı âlimel gaybi veş şehadeti, innî a'hedü ileyke biennî eşhedü enlâ ilahe illâ ente vahdeke lâ şerike lek. ve enne muhammeden abdüke ve rasûlüke ve inneke tekilnî ilâ nefsî tükarribnî mineş şerri ve tübâidnî minel hayri ve innî lâ esigu illâ birahmetike fecal li ahden tûfînîhi yevmel kıyameh. İnneke lâ tuhlifül mîâd."

Ahidname duası nedir, fazileti nedir? Ahidname nedir?
Ahidname duası nedir, fazileti nedir? Ahidname nedir?
Ahidname duası nedir, fazileti nedir? Ahidname nedir?

AHİDNAME DUASININ TÜRKÇE ANLAMI, MANASI:

Ahidname duasını Türkçe anlamı, manası şu şekildedir:

"Ey semâvâti ve yeri yaratan, gayb ve şehadet alemlerini bilen Allah'ım! Ey Allah'ım! Bu dünya hayatında senden başka bir ilah olmadığına ahdediyorum. Sen birsin ve ortağın da yoktur. Muhammed (s.a.v.) senin kulun ve Rasûlün'dür. Beni, hiçbir halde nefsimle başbaşa bırakma, Allah'ım! Eğer beni nefsime bırakırsan,şerre yaklaştırır ve hayırdan uzaklaştırır. Ben hiçbir şeyime güvenmiyorum. Ancak Senin yüce rahmetine güveniyorum. Seninle ahdediyorum! Şüphesiz ki Sen va'dinden dönmezsin."

AHİDNAME DUASININ FAZİLETİ

Ahidname duasını fazileti şu şekildedir:

İslam Peygamberi Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabına şöyle buyurdu: "Sizden biriniz, Akşam-sabah Allahü Teâlâ Hazretleri'nin indinde, mükafatı yazılamayacak kadar büyük bir sevabının olmasını ister misiniz?" Ashabı: "Bu nasıl olur? Ya Rasûlallah!" dediler.

Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu ki: "Akşam-sabah bu duâyı okuduktan sonra, bir mühürle mühürlenerek Arş'ın altına konulur. Kıyamet gününde, "Rahman indinde ahdi olan nerededir?" diyerek bir münadi çağırır. "O kimseler Cennet'e girsinler." denilir." (Ruhül beyan)

Açıklama: Bu duâyı okuyana verilecek olan mükâfatı insanlar kâtip olsa, ağaçlar kalem olsa, sevabını yazmakla bitiremeyecekleri için, bu duânın mükâfatını, Allah'ü Teâlâ mahşerde kullarına takdim edecektir.

Bezzazı Sığar'dan naklen zikredilmiştir ki: Şayet ölünün alnı veya sarığı veya kefeni üzerine ahidname yazılırsa, umulurki Allah Teâlâ ölüye mağfiret eder.

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