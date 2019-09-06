Ağustos ayında en çok kayyum atamaları konuşuldu

06.09.2019 16:25

Medya Takip Merkezi (MTM), Ağustos ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı. Rapora göre, kayyum atamaları siyaset gündeminde en çok konuşulan konu olurken, Ahmet Davutoğlu ve ikinci sevkiyatı başlayan S-400'ler de siyasi gündemde üst sıralarda yer alan başlıklar arasındaydı.

MTM'nin siyaset dünyasına yönelik, medyada yazılan haber ve yazılara dair yapılan incelemede, ay boyunca en çok konuşulan konunun Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinde yapılan kayyum atamaları olduğu belirlendi. Ahmet Davutoğlu ise Sakarya'da yaptığı açıklama ile çok konuşuldu. Son 3 aydır siyaset gündeminden inmeyen S-400 füze sistemi, Ağustos ayında da siyaset gündeminde sıklıkla yer aldı.

3 İlde Kayyum Atandı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarını görevden aldı. Belediye başkanlarını "Terör örgütü PKK/KCK ve uzantılarının amaçları için çalışmakla" itham eden Bakanlık, illerin valilerini belediye başkan vekili olarak atadı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın "Terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu", "terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunduğu" belirtildi.

Siyaset gündemine damga vuran Kayyum atamaları 37 bin 119 adet habere konu olarak, Ağustos ayında en çok konuşulan siyasi başlık oldu.

AHMET DAVUTOĞLU: "DEFTERLERİ AÇARSAM KİMSE İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZ"

İlk olarak Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Ahmet Davutoğlu, yaptığı açıklamalarla siyaset gündemindeki yerini koruyor. AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü programına davet edilmeyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sakarya'daki konuşmasında; "Biz bir ümit rüzgarı estirmeye yeni bir gelecek inşa etmeye geliyoruz. Yeni bir hali yeni bir yola bağlayalım" şeklinde konuştu.

Davutoğlu, 22 Nisan'da yayımladığı manifesto ile AK Parti'ye "bir dakika dur" dediklerini belirterek, "O metni yayınladığımızda adını 'itiraz süreci' diye koyalım demiştik. Kim ne derse desin bu gidişe itirazımız var" ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun söylediği "Eğer defterleri açarsam kimse insan içine çıkamaz" şeklinde açıklamaları ise gündemde uzun süre konuşuldu. Sözlerinin devamında MHP Genel Başkanı'nı eleştiren Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin birlikte hükümet kurma tekliflerine "hayır" diyerek "terörle mücadelede yalnız bıraktığını" savundu. Yaptığı açıklamalar ile Ağustos ayı siyaset gündeminde öne çıkan isimlerden olan Davutoğlu, 18 bin 285 haberde adından söz ettirdi.

S-400'LERDE İKİNCİ SEVKİYAT BAŞLADI

Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminde, ikinci sevkiyat başladı. Sistemin parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı, Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na indi. Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Mürted'e indiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalandığı hatırlatıldı.

ABD Temsilciler Meclisi, S-400'lerle ilgili Ankara'ya yapılan ikinci teslimatın ardından Türkiye'ye yaptırım uygulaması için bir kez daha Başkan Trump'a çağrıda bulundu. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise konuyla ilgili olarak, Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabulü konusunun, S-400 programından tamamen çıkması durumunda değerlendirilebileceğini açıkladı. MTM'nin aynı raporuna göre S-400'ler, 18 bin 20 adet haberde yer alarak siyaset gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

(İHA)

Kaynak: İHA