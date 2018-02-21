Ağrılılar Pöh Timini Afrin'e Uğurladı

Ağrı'da Polis Özel Harekat (PÖH) timi, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere tekbir ve dualarla Afrin'e uğurlandı.



Ağrı Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 44 kişilik PÖH timi için uğurlama töreni düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki tören, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen programla başladı. İldeki okullarda eğitim gören öğrenciler, Afrin'deki Mehmetçikler için yazdıkları şiir ve mektupları okudu.

Öğrenciler daha sonra bu mektupları, şiirleri ve yaptıkları resimleri kutulara koyarak Mehmetçiklere iletmeleri için time teslim etti.

Hayrettin Atmaca Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlar ve fotoğraf çekiminin ardından tim için kurbanlar kesildi.

Hep bir ağızdan yemin eden tim, kalabalıkla helalleştikten sonra tekbirler ve dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.

Yağmura rağmen ellerindeki Türk bayraklarıyla törene katılan vatandaşlar, araç konvoyu oluşturarak timi taşıyan otobüslere şehrin çıkışına kadar eşlik etti.

Uğurlamaya, Vali Yardımcısı Ejder Demir, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Yarar, kurum müdürleri, emniyet personeli, aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.