- Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu

07.12.2020 17:04 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:09

- Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez kıkırdak nakli gerçekleşti.

- Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu

ANTALYA - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez kıkırdak nakli gerçekleşti. Yıllardır yürümekte zorluk ve sağ ayak bileğinde ağrı şikayeti ile hastaneye başvuran 53 yaşındaki Ümmü Yanbaş, dizinden alınan dokunun sağ ayak bileğine nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Uzun süredir sağ ayak bileğinde rahatsızlığı olan Ümmü Yanbaş ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Anıl Gülcü'ye başvuruda bulundu. Yapılan muayene ve tetkik sonrasında Ümmü Yanbaş'ın ayak bileği eklem kıkırdağında büyük ölçüde erime ve lezyon tespit edildi. Dr. Öğr. Üyesi Anıl Gülcü 53 yaşındaki Ümmü Yanbaş'ın da onayını alarak hastanede ilk kez gerçekleştirilecek olan kıkırdak nakli ameliyatına karar verdi.

Başarılı bir ameliyat sonrası hastayı servisinde ziyaret eden Dr. Öğr. Üyesi Gülcü, işlem hakkında bilgi verdi. Anıl Gülcü; "Hastanın talus kemiğinde, yani ayak bileği kıkırdağında erime ve zedelenmesi vardı. Bunun boyutunu ölçtük. Kıkırdak erimesinin büyük olması sebebiyle kendiliğinden iyileşme imkanı yoktu. Ümmü Yanbaş için en uygun tedavi yönteminin kıkırdak nakli olduğuna karar verdik. Teknik ve tecrübe gerektiren bu operasyonda hastamızın dizinden sağlam kıkırdağını alarak, ayak bileğine nakil ettik." diye konuştu.

Sık yapılan bir ameliyat değil

Türkiye'de kıkırdak nakil ameliyatlarının nadir yapıldığına dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Gülcü; "Ülkemizde kıkırdak nakli ameliyatları sık yapılmıyor. Ağrıları nedeniyle hareket kısıtlılığı ve yürümede zorluk şikayeti olan Yanbaş, kısa süre içerisinde istediği gibi yürüyebilir ve günlük işlerini rahatlıkla gerçekleştirebilir. Daha büyük merkezlerde yapılabilen bu tür müdahaleler için bölge halkımızın şehir dışına gitmesine gerek kalmadı. Bu alanda tedavi bekleyen hastalarımız hem zamandan tasarruf sağlayacaklar hem de yerinde sağlık hizmetini alabileceklerdir. Sunduğumuz sağlık hizmeti genişleyerek devam etmektedir. Tüm hastalarımız gönül rahatlığıyla tedavilerini olabilirler." dedi.

Sağlına kavuştu

Hayatında ilk kez ameliyat olduğunu belirten Ümmü Yanbaş korkularını doktoru Dr. Öğr. Üyesi Anıl Gülcü sayesinde yendiğini söyledi. Yanbaş;" Hocamın bilgilendirmesiyle herhangi bir korku yaşamadım. Uzun yıllardır devam eden şiddetli ağrılarım son buldu. Başarılı geçen ameliyat sonrasında sağlığıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

- Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu
- Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu
- Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu
- Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Türk doktordan dünyada bir ilk; yapay damarla böbrek nakli
Türk doktordan dünyada bir ilk; yapay damarla böbrek nakli
Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Alıcı ve vericinin korona geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı
Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Alıcı ve vericinin korona geçirdiği ilk böbrek nakli yapıldı
45 dakikada sigaradan kurtulmak mümkün
45 dakikada sigaradan kurtulmak mümkün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Sörloth Okan Buruk Sinan Gümüş Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Ağrılarından kıkırdak nakliyle kurtuldu - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 17:35:06. #1.14#
title