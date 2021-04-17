Ağrı Valisi Varol'un katılımıyla düzenlenen törende çiftçilere korunga ve silajlık mısır tohumu dağıtıldı
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Ağrı Valisi Varol'un katılımıyla düzenlenen törende çiftçilere korunga ve silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Ağrı Valisi Varol'un katılımıyla düzenlenen törende çiftçilere korunga ve silajlık mısır tohumu dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı'da "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere korunga ve silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Ağrı'da "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere korunga ve silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Bitkisel üretimde verim ve kalitenin yükseltilmesi, yeni tür, çeşit, yöntem ve teknolojilerin yaygınlaştırılması, tarımsal mekanizasyon kullanımının artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol'un katıldığı törenle çiftçilere korunga ve silajlık mısır tohumu dağıtıldı. Programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, üreticilerin sertifikalı ve kaliteli tohumluk kullanmasını sağlayarak, üretimde verim ve kaliteyi artırmak, üreticileri iç ve dış pazarda rağbet gören tür ve çeşitlerle üretime yönlendirmek, tarımsal sanayinin ihtiyacı olan tür ve çeşitlerle üretimi yaygınlaştırmak noktasında projenin önem arz ettiğini belirtti. Daha sonra projenin uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Varol, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri Ağrı'mızın çok büyük bir potansiyeli olduğunu biliyor, 'Potansiyelini Keşfet Ağrı' sloganıyla projeler geliştiriyoruz. Çok ciddi tarımsal ve hayvancılık potansiyeli olan ilimizin potansiyelini önemli projelerle ortaya koymak amacıyla tarımda üretimi, katma değeri yükseltmek ve çiftçilerimizin refahını arttırmak için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Konuşmalarına projeye ilişkin detaylarla devam eden Vali Varol, "İlimizin %74'ünü oluşturan devasa bir orana sahip otlak ve meralarımızın yanında mutlaka yem bitkisi üretimine ihtiyacımız var. Bugün bu amaçla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Burada 525 çiftçimize yaklaşık 52 tonluk korunga, 32 tonluk silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirerek bine yakın çiftçimize destek sağlamış olacağız. Bu projenin tarımsal üretimin yanında hayvancılık sektörümüze de çok büyük katkı sağlayacağını biliyor, üretim sürecinin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından Vali Varol, çiftçilere tohumlarını takdim etti. Programa Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Vezir Baycar, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve çiftçiler katıldı. - AĞRI

Ağrı Valisi Varol'un katılımıyla düzenlenen törende çiftçilere korunga ve silajlık mısır tohumu dağıtıldı
Ağrı Valisi Varol'un katılımıyla düzenlenen törende çiftçilere korunga ve silajlık mısır tohumu dağıtıldı
Ağrı Valisi Varol'un katılımıyla düzenlenen törende çiftçilere korunga ve silajlık mısır tohumu dağıtıldı
Ağrı Valisi Varol'un katılımıyla düzenlenen törende çiftçilere korunga ve silajlık mısır tohumu dağıtıldı
Ağrı Valisi Varol'un katılımıyla düzenlenen törende çiftçilere korunga ve silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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