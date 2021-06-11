Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, kız öğrencilerle çizgi oyununu oynadı
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, kız öğrencilerle çizgi oyununu oynadı

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, kız öğrencilerle çizgi oyununu oynadı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Merkez Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulunu ziyaret ederek kız öğrencilerle çizgi oyununu oynadı.

Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okulda incelemelerde bulundu. Okulda yürütülen çalışmalar hakkında okul yöneticilerden bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi. Ziyaret sırasında okul bahçesinde çizgi oyununu oynayan kız öğrencilerin yanına giderek onlarla bir süre sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, kız öğrencilerle birlikte çizgi oyununu oynadı. Kız çocukların toplumun güvencesi olduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin,"Nesillerimizi yetiştirecek kız çocuklarımızın eğitimi bizim için çok önemlidir. Kız çocuklarımızın eğitimli olması demek eğitimli bir Türkiye demektir, eğitimli bir nesil demektir. Biz iyi eğitimi en iyi şekilde verebilmenin yollarını arıyoruz, biz eğitim neferiyiz. Çünkü biz bugünümüzü kurtarmanın değil, yarınlarımızı inşa etmenin derdindeyiz. Biz bu yüzden eğitimi ve bilhassa kız çocuklarımızın eğitimini önemsiyoruz. Toplumların ilerlemesinin temeli eğitimdir, ilimdir, irfandır. Bir insanı eğitmek bir kişiyi eğitmektir, bir kız çocuğunu eğitmek ise toplumu, gelecek nesilleri eğitmektir"dedi.

Toplumların her türlü değer ve davranış bilincinin oluşumunda eğitimin önemli rol aldığını ve belirleyici bir unsur oynadığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin,"Güçlü bir medeniyet inşa etmek, geleceğin özgüvenli bireylerini yetiştirmek için evlatlarımızın eğitimi daima önceliğimiz olmuştur"ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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