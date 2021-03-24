Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, dil sokağı ve kütüphane açılışı gerçekleştirdi
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, dil sokağı ve kütüphane açılışı gerçekleştirdi

24.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:33
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, dil sokağı ve kütüphane açılışı gerçekleştirdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ballıbostan İlkokulu-Ortaokulunda görev yapan idareci ve öğretmenler tarafından oluşturulan dil sokağı ve kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ballıbostan İlkokulu-Ortaokulunda görev yapan idareci ve öğretmenler tarafından oluşturulan dil sokağı ve kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Merkez Ballıbostan İlkokulu-Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ilk olarak 1 . Sınıf okuma köşesini gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okulda görev yapan idareci ve öğretmenler tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Dil Sokağı" projesi kapsamında okul koridorunun duvarlarının yabancı dil görselleri ile donatıldığı dil sokağı ve hayırsever Sakine Şirin Bozkıraç'ın bağış yaptığı Köy Okulları Yardım Projesi Derneğince, hayırseverden gelen bağışla yine aynı okulda oluşturulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Dil sokağı ile kütüphaneyi gezen ve okul müdürü Oktay Puğar'dan bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, kütüphane ve dil sokağının oluşturulmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerle bir süre sohbet etti. - AĞRI

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, dil sokağı ve kütüphane açılışı gerçekleştirdi
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, dil sokağı ve kütüphane açılışı gerçekleştirdi
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, dil sokağı ve kütüphane açılışı gerçekleştirdi
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, dil sokağı ve kütüphane açılışı gerçekleştirdi
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, dil sokağı ve kütüphane açılışı gerçekleştirdi
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin, dil sokağı ve kütüphane açılışı gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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