Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den veda mesajı
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Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den veda mesajı

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'den veda mesajı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, veda mesajı yayımladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında,"10 Ekim 2018 tarihinden bu yana ilimize, değerli yönetici ve öğretmenlerle birlikte hizmet etmekten büyük mutluluk ve onur duyduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Buraya geldiğim günden itibaren sizlerin bilgi birikimi, enerjisi ve çalışma heyecanına güvenerek sizlerin ve halkımızın bize olan inancıyla başladığımız bu görevde sosyal adalet duygusu içerisinde doğru ve güzel olan işleri yapmaya hep gayret gösterdik.

En zor şartlarda bile, ilimizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, ülkemizi çağın ilerisine taşımak için çalışan ve geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerimizi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için bu yolda hep birlikte omuz omuza yürüdüğümüz, köklü tarihimizden ve milli değerlerimizden aldığımız güçle öğrencilerimizi evrensel değerlerle buluşturan eğitim adına yaktığımız meşalemizi sizlerle birlikte sonsuza dek gururla taşıyacağım. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, üreten, paylaşan, fikirlerini hoşgörü ortamında tartışabilen, bilim ve teknolojide geleceğe yön veren ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen ve hedefimize de ancak ve ancak eğitim anlayışımızın en önemli unsuru olarak gördüğüm meslektaşlarım; en zor şartlarda bile, ilimizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip kentin eğitim çıtasının yükseltilmesi için benimle gece gündüz çalışan ve destek olan meslektaşlarıma teşekkür ederim. Eğitimin bireyi nitelikli hale getirme çabası olduğu düşüncesiyle mahalli imkanları da kullanarak tüm eğitim kurumlarının fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirip nitelikli kurumlar haline getirmeye çalıştık. İlimizin eğitim-öğretim hizmetlerindeki gelişim ve değişimin ve yakalanan başarının hız kesmeden sürdürüleceğine, en yakın gelecekte örnek gösterilen iller arasında yerini alacağına gönülden inanmaktayım. Bu duygu ve düşüncelerle desteklerinizden dolayı şahsım ve kurumum adına, bize güven ve destek veren başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza, anne-babalara ve özellikle tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Çalıştığım süre içerisinde benden doğan haklarımı herkese helal ediyorum. Bana da geçen haklar olduğu düşüncesiyle herkesin bana olan hakkını helal etmesini bekliyorum. Sizlere bundan sonraki çalışma hayatınızda sağlık ve başarı dileklerimi iletiyorum"dedi.

Kaynak: Bültenler

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