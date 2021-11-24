Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek'ten öğretmene doğum günü sürprizi

AĞRI (İHA) - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan ve 24 Kasım'da dünyaya gelen öğretmen Rukiye Polat'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Kılıç ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Merkez 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesini ziyaret etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde dünyaya gelen Polat'a doğum günü sürprizi yapmak isteyen Kökrek, sürpriz doğum günü ve Öğretmenler Günü kutlaması planladı. Durumdan haberi olmayan Polat'ın sınıfta ders yaparken, elinde çiçek, yanında bir doğum günü pastasıyla sınıfa giren Kökrek, Polat'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü ve doğum gününü kutladı. Mutluluğu ve şaşkınlığı bir arada yaşayan Polat, doğum günü pastasını keserek, doğum günü sürprizinden dolayı Kökrek'e teşekkür etti. Polat'ın hediyesini veren Kökrek, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek öğretmenler gününü kutlayıp hediyeler verdi.

Öğretmenlerle bir süre sohbet edip öğretmenin mesleğinin önemine vurgu yapan Kökrek, öğretmenlerin istek ve taleplerini dinledi. Öte yandan Kökrek, görevlendirdiği şube müdürler tarafından 24 Kasım'da dünyaya gelen Soma 13 Mayıs Madencileri İlkokulu öğretmeni Emrah Aslan, Ağrı Dağı Anadolu Lisesi öğretmeni Erkan Faal ve Ozanlar İlkokulu öğretmeni Oktay Aslan'a doğum günü sürprizi yapıldı. Kökrek, öğretmenlere hayırlı uzun ömürler diledi. Öğretmenler, doğum günlerini hatırlayan Kökrek'e teşekkür etti. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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