AĞRI'DA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ PROJE KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE MASAL OKUDU

AĞRI'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü ile UNESCO Türk Milli Komisyonu iş birliğinde yürütülen 'Anadolu Masalları' projesi kapsamında bugüne kadar 6 bin öğrenciye öğretmenler, masallar okudu. İl Milli Eğitim Müdürü Faruk Tekin de proje kapsamında öğretmenlere katılarak öğrencilere masal okudu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, il genelinde yürütülen "Anadolu Masalları" projesinin yanında Ağrı Valiliğinin de desteği ile öğretmenler tarafından yazılan Ağrı yöresine ait masalların derlendiği "Ağrı Dağı Masalları" projesinin de sürdüğünü ve yakın zamanda bu masalları içeren kitabında öğrencilerle buluşacağını söyledi. "Anadolu Masalları" projesi kapsamında ziyaret ettiği köy okullarının anasınıflarında öğrenim gören öğrencilere masallar okuyan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, "Bakanlığımız ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde yürütülen Anadolu Masalları Projesi kapsamında Ağrı'da ilk ekibimiz 2020 yılı aralık ayında oluşturulmuştur. Şu ana kadar toplam 6 bin öğrenciye masal anlatımını gerçekleştirildi. Ben de fırsat buldukça okullarda öğretmenlerimizle birlikte masal anlatımına katılıyorum. Bu aslında tüm Türkiye'de yürütülen bir proje. Masalın ve masal anlatıcılığı geleneğinin canlı bir şekilde yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan bir proje. O yüzden bizler Anadolu Masalları Projesini aynı zamanda Türk masallarının yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması, örgün eğitimde görünürlüğünün ve etkinliğinin artırılması konusunda önemsiyoruz. Bu amaçla Ağrı'da masal öğretmenlerimiz ile birlikte pek çok etkinlik gerçekleştirilmeye başladık ve yaygınlaştırıyoruz. Şu ana kadar masal anlatıcılığında görevli 120 öğretmen arkadaşımızla birlikte Sayın Valimizin desteği ile bu konuda bir farkındalık oluşturmak için bir Masal Evi kuruyoruz" diye konuştu.

Bunun yanında Vali Osman Varol'un desteği ile hazırlanan Ağrı Dağı Masalları projesinde son aşamaya gelindiğini ifade eden Tekin şunları söyledi:

"İnşallah yakın zamanda onları da kitap haline getirerek öğrencilere sunacağız. Bizim bura da özellikle değer verdiğimiz buradaki masalları bir sonraki nesle ve gelecek kuşaklara aktarmak. Masallarımızın unutulmamasını sağlamak. Masal anlatımlarımızın yanı sıra ayrıca okullarımız bünyesinde masal sınıfları oluşturma çalışmaları başladı. İlimizde Valiliğimiz ile işbirliği içinde yürütülmekte olan yöremize ait masalların derlendiği 'Ağrı Dağı Masalları' projesi öğretmenlerimiz tarafından yazılıyor. En kısa sürede öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. Kendi kültürümüzün bu topraklar üzerinde var olan sözlü kültür öğelerimizin atalarımızdan kalan mirasımızın bizleri bir araya getireceğine inanıyoruz. Çocukluğumuzda bize soba başında sıcacık samimiyetle anlatılan masallarımızın yok olmadan nesilden nesle aktarılması için projemize gönülden desteklerimiz devam edecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı