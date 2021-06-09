Ağrı lise puanları 2021! Ağrı lise taban puanları 2021 - Ağrı lise yüzdelik dilimleri
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Ağrı lise puanları 2021! Ağrı lise taban puanları 2021 - Ağrı lise yüzdelik dilimleri

Ağrı lise puanları 2021! Ağrı lise taban puanları 2021 - Ağrı lise yüzdelik dilimleri
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Ağrı lise puanları 2021 sayfasından Ağrı lise taban puanları 2021, Ağrı lise yüzdelik dilimleri ile Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak'taki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....

10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik dilimler ve dilimleri MEB'den alınmıştır

AĞRI LİSE PUANLARI 2021

Ağrı liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
AĞRI/ MERKEZ/ Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120407,71086,580,45
AĞRI/ PATNOS/ Patnos Selahaddin Eyyubi Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120374,979413,024,03
AĞRI/ MERKEZ/ Ağrı Dağı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180361,778216,356,67
AĞRI/ MERKEZ/ 15 Temmuz Şehitleri Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180356,279117,856,68
AĞRI/ MERKEZ/ Türk Telekom Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce120346,993320,535,34
AĞRI/ MERKEZ/ Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120324,753227,698,15
AĞRI/ ELEŞKİRT/ Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce40322,27128,5610,68
AĞRI/ DOĞUBAYAZIT/ Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce210317,900930,157,04
AĞRI/ MERKEZ/ Ağrı Anadolu İmam-Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120283,803644,4716,48
AĞRI/ PATNOS/ 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120265,54153,9821,06
AĞRI/ MERKEZ/ Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60259,700957,3428,18
AĞRI/ DOĞUBAYAZIT/ Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce90259,030757,7413,43
AĞRI/ MERKEZ/ Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30239,850569,7232,21

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Ağrı lise puanları 2021! Ağrı lise taban puanları 2021 - Ağrı lise yüzdelik dilimleri - Haberler
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