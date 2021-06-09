Ağrı lise puanları 2021! Ağrı lise taban puanları 2021 - Ağrı lise yüzdelik dilimleri

Ağrı lise puanları 2021 sayfasından Ağrı lise taban puanları 2021, Ağrı lise yüzdelik dilimleri ile Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak'taki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....

10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik dilimler ve dilimleri MEB'den alınmıştır AĞRI LİSE PUANLARI 2021 Ağrı liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik AĞRI/ MERKEZ/ Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 407,7108 6,58 0,45 AĞRI/ PATNOS/ Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 374,9794 13,02 4,03 AĞRI/ MERKEZ/ Ağrı Dağı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 361,7782 16,35 6,67 AĞRI/ MERKEZ/ 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 356,2791 17,85 6,68 AĞRI/ MERKEZ/ Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 346,9933 20,53 5,34 AĞRI/ MERKEZ/ Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 324,7532 27,69 8,15 AĞRI/ ELEŞKİRT/ Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 40 322,271 28,56 10,68 AĞRI/ DOĞUBAYAZIT/ Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 317,9009 30,15 7,04 AĞRI/ MERKEZ/ Ağrı Anadolu İmam-Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 283,8036 44,47 16,48 AĞRI/ PATNOS/ 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 265,541 53,98 21,06 AĞRI/ MERKEZ/ Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 259,7009 57,34 28,18 AĞRI/ DOĞUBAYAZIT/ Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 259,0307 57,74 13,43 AĞRI/ MERKEZ/ Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 239,8505 69,72 32,21