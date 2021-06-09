Ağrı lise puanları 2021! Ağrı lise taban puanları 2021 - Ağrı lise yüzdelik dilimleri
Ağrı lise puanları 2021 sayfasından Ağrı lise taban puanları 2021, Ağrı lise yüzdelik dilimleri ile Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak'taki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....
10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik dilimler ve dilimleri MEB'den alınmıştır
AĞRI LİSE PUANLARI 2021
Ağrı liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|AĞRI/ MERKEZ/ Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|407,7108
|6,58
|0,45
|AĞRI/ PATNOS/ Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|374,9794
|13,02
|4,03
|AĞRI/ MERKEZ/ Ağrı Dağı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|361,7782
|16,35
|6,67
|AĞRI/ MERKEZ/ 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|356,2791
|17,85
|6,68
|AĞRI/ MERKEZ/ Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|346,9933
|20,53
|5,34
|AĞRI/ MERKEZ/ Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|324,7532
|27,69
|8,15
|AĞRI/ ELEŞKİRT/ Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|40
|322,271
|28,56
|10,68
|AĞRI/ DOĞUBAYAZIT/ Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|317,9009
|30,15
|7,04
|AĞRI/ MERKEZ/ Ağrı Anadolu İmam-Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|283,8036
|44,47
|16,48
|AĞRI/ PATNOS/ 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|265,541
|53,98
|21,06
|AĞRI/ MERKEZ/ Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|259,7009
|57,34
|28,18
|AĞRI/ DOĞUBAYAZIT/ Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|259,0307
|57,74
|13,43
|AĞRI/ MERKEZ/ Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|239,8505
|69,72
|32,21