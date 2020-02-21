: Ağrı leyla aydemir'in ölümüyle ilgili dava görülüyor

21.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:23

AĞRI Leyla Aydemir'in(4) ölümüyle ilgili dava görülüyor (ARAMA ÇALIŞMALARINDAN ARŞİV)

Leyla'nın annesinden mahkeme başkanına: Farz edin ki Leyla sizin kızınız (2)

TUTUKSUZ SANIKLAR İFADE VERDİ

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ilk olarak tutuksuz sanıklar ifade verdi. Leyla'nın amcası Musa Aydemir, uydu görüntüsü takibi için dilekçe verdiğini söyleyerek, "Uydu görüntüsü izlenmesi için dilekçe vermiştim. Teknoloji gelişmiş faydası olur diye. Beyanların aksine yeteli arama yapmadıkları için sürekli jandarmanın peşindeydim. Ben emniyet ve MİT'ten de destek istenmesini istedim. Ama farklı prosedürler varmış diye olmadı" dedi.

Leyla'nın babası Nihat Aydemir'in kuzeni tutuksuz sanık Mehmet Ali Aydemir ise ifadesinde şunları söyledi:

"Kaçırılma günü oturduğum yerden birşey görünmüyordu. Jandarmadan kaçtığım tanık beyanlarında var ama ben aksine 18 gün boyunca köpekleriyle jandarma garajımda kaldı. Ben kimseye 'çocuğu kırık camlı araba götürdü' demedim. Beyanları kabul etmiyorum."

LEYLA 5 DAKİKA İÇERİSİNDE KAYBOLDU

Duruşmada Leyla'nın ablası Arzu Aydemir de ifade verdi. Ailecek bayramlaşmaya gittiklerini söyleyen Arzu Aydemir, "Köyde taziye vardı. Bizimkiler gittikten sonra eve geldiler topluca kahvaltı yaptık. Babam başka köye gitmişti. Yusuf amcam biz kahvaltı yaparken geldi. Bir süre sonra amcam Yusuf Aydemir dışarı çıktı. Peşinden oğlu Ümeyir çıktı. O çıkınca Leyla da çıktı. Ben de Leyla için ocağa süt koymuştum. Babam geldi, gideceğimizi söyledi. Sonra annemle dışarı çıktık Leyla'yı almak için. Leyla yoktu aramaya başladık. Bir süre sonra annem ağlayıp dövünmeye başladı. Süt kaynamadan Leyla kayboldu. Ortalama 5 dakika sürede kayboldu" diye konuştu.

GİZLİ TANIK: MUHTEMELEN ÇOCUĞU SATACAKLARDI

Duruşmada mahkeme başkanı gizli tanığın verdiği ifadeyi okudu. Gizli tanığın ifadesinde şunlara yer verildi:

"Leyla evinin önünde Yusuf'un yanındaydı, Ümeyir denilen küçük çocuk ta oradaydı. Bir süre sonra sadece Yusuf'un yanında Ümeyir vardı. Yusuf kendi evlerinin karşısındaki evin ahşap kapısına yaslanmış, elleri cebinde tedirgin hareketleri ile çevreyi kontrol ediyordu, sonra Şükran Aydemir dışarıya çıktı, Leyla'yı sordu. Yusuf köy içine doğru gittiğini söyledi, Şükran köy içerisinde çocuğu aramaya başladı. Sonrasında dövünüp, bağırıp, çağırmasından çocuğa bir şey olduğunu sandım, ancak çocuk ortada yoktu. Bu sebeple Şükran'ın çocuğun başına bir şey geldiğini anladığı için bu şekilde dövündüğünü düşündüm. Leyla'yı Yusuf'un yanında görmem ile Şükran'ın evden çıkıp Yusuf'a Leyla'yı sorması arasında en fazla 10 dakika geçmiştir, bu kadar bile olmayabilir. Ben köy içinde dolaşıyordum, bu sebeple onları gördüm, beni gördüklerini sanmıyorum. Olay esnasında köy içi boştu, herhangi bir araç, insan yoktu. Aile içerisinde susmaları yönünde bir karar alındığını ben de duydum. Çünkü hiç kimse bu konu ile alaklı tek kelime konuşmuyor, hal ve hareketlerinden bu olayın kimin yaptığını herkesin bildiğini düşünüyorum. Ayrıca aramalara bende katılmıştım. Aramalarda Yusuf sanki anahtarlarını düşürmüş gibi bir yere bakarak arıyordu. Arama yapıyor gibi gözükmek için böyle davrandığını düşünüyorum, Leyla'nın kaybolduğu haberinden sonra Yusuf sarhoş gibiydi, çökmüş bir haldeydi. Hem çocuğa bir şey olmayacağının, köy içerisinde bir yerde olduğunu söyleyip bu halde olması onu Leyla'nın kaybolmasından dolayı bu halde olmadığını gösteriyordu. Çünkü telaş yapanlara sakin oldun diye söylüyordu. Hatta Leyla'nın cesedinin bulunduğu gün Musa ile Yusuf muhtarın oğlunu dövdü ve ceset bulunduğunda Yusuf askere küfür ederek milleti galayana getirmeye çalıştı. Ancak Nihat Yusuf'a birkaç tokat atarak onu susturdu, çok kalabalık bir ortamdı, en küçük bir çatışmada onlarca insan ölebilirdi. Bu halde ise Leyla ikinci planda olacak ve katilleri rahatlayacaktı. Bu hareketlerin de planlı olabileceğini düşünüyorum. İlk başta söylediğim gibi bu işi kim yapmış, kimler yardım etmiş bilmiyorum, görmedim. Ancak Leyla kaybolmadan önce Yusuf'un yanındaydı, 5 dakika sonra Leyla'nın Yusuf'un yanında olmadığını ve Yusuf'un çevreyi kontrol edere şekilde sağa sola baktığını, Leyla'nın annesi Şükran'da birkaç dakika sonra Yusuf'un yanına geldiğini ve Leyla'yı sorduğunu gördüm. Bildiklerim bundan ibarettir. Son olarak ise de Leyla Nihat'ın en sevdiği kızıydı, bundan dolayı Nihat'a ders vermek için Leyla'yı seçtiklerini tahmin ediyorum. Bir de muhtemelen çocuğu satacaklar. Çocuk küçük olduğu için tekrar anne babasını bulması mümkün olmayacaktı, bu benim tahminim, ayrıca köyde dönen dedikodular."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Hümeyra PARDELİ/ AĞRI (DHA)

Kaynak: DHA

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