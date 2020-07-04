AĞRI Kurt sürüsü, 40 koyunu telef etti Kurt sürüsü, 40 koyunu telef ettiAĞRI'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yeltepe köyüne inen kurt sürüsü, 40 koyunu telef etti.

Kurt sürüsü, 40 koyunu telef etti

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yeltepe köyüne inen kurt sürüsü, 40 koyunu telef etti. Taşlıçay ilçe ve köylerinde son günlerde görülen kurt sürüleri vatandaşları tedirgin etti. Yeltepe köyünde küçükbaş hayvanlara saldıran kurtlar, 40 koyunu telef ettiler. Hemen komşu köy olan Dilekyazı'da tarlasına biçim işleri ile uğraşmak için giden Hüseyin Taşdemir de kurt sürüsü ile karşılaştı. Kurt sürünü cep telefonu kamerasıyla çeken Taşdemir, "Bugün sabah saatlerinde tarlamı biçmeye geldiğimde bir kurt sürüsü ile karşılaştım. Son zamanlarda kurtlar köyümüzün içine kadar giriyorlar. Hayvanlarımıza ve tarlalarımıza büyük zararlar veriyorlar. Köylülerimiz çok tedirgin. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA